Pedregal: «Cinc operadors volen ubicar el casino a Caldea»

Caldea ha tornat a sortir a la palestra com a ferm candidat a acollir el futur casino. El Centre Termolúdic d’Escaldes-Engordany és a dia d’avui el gran rival del Centre de Congressos d’Andorra la Vella per aconseguir tenir la sala de jocs d’atzar i qualsevol situació és bona per poder fer campanya.



No fa ni un mes que el Govern va presentar el plec de bases i la instal·lació que dirigeix Miguel Pedregal ha emès un comunicat per anunciar que cinc operadors han escollit Caldea com a primera opció per ubicar el casino. «No direm els noms per respectar la confidencialitat, però es tracta d’un grup inversor estranger i quatre més també de fora, associats amb andorrans. Hem mantingut diverses reunions amb ells i no hi ha dubte que es tracta de projectes sòlids i viables», va assegurar Pedregal.

Un pack conjunt de joc i spa? / Segons ha pogut saber aquest rotatiu, alguns d’aquests projectes també es presentaran al Centre de Congressos, com així va reconèixer també el director del centre termolúdic, però en tot cas el màxim dirigent no va perdre l’oportunitat d’assegurar que l’emblemàtic edifici escaldenc no tindria cap inconvenient en compartir aquests dos tipus de clienteles: «El casino tindrà la seva pròpia connexió amb el pàrquing i també tindrà una entrada i sortida independent», va anticipar un Pedregal que també va deixar clar que no seria un problema barrejar clienteles: «Caldea no és un centre de salut, sinó termolúdic, per tant ofereix una activitat d’oci totalment complementària al de la sala de joc i de fet, seria una experiència única tenir-los en un mateix lloc. Nosaltres cobraríem per un lloguer però també podríem oferir paquets conjunts».

2.000 metres quadrats i més / Un dels dubtes de Caldea estava en si seria capaç de complir amb les dimensions mínimes que reclama el plec de bases, de 2.000 metres quadrats. Però Pedregal assegura que en qüestions d’espai, el centre termolúdic va sobrat: «Tenim 2.200 metres quadrats que a més són ampliables amb la galeria». L’espai era l’únic dubte per a Caldea. La resta ho té tot: és un lloc emblemàtic,està en ple centre, té bons accessos, pàrquing amb 400 places. Com el Centre de Congressos, amb la diferència que el centre termolúdic «coneix el mercat i rep 400.000 visitants l’any». Així ho veu Pedregal.