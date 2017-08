Camí dels 18 equips

Avui l’ACB realitza a Barcelona una assemblea general amb caràcter ordinari i extraordinari amb un important tema sobre la taula, que és l’acceptació del Reial Betis Energía Plus com a equip participant la pròxima temporada a la Lliga Endesa. El club sevillà, com se li va requerir, ha efectuat la inscripció aportant la documentació necessària.



L’organisme del bàsquet espanyol, després de l’aute del jutjat que donava la raó a l’entitat andalusa per formar part de la competició, va convidar amb caràcter cautelar i provisional al Betis, demanant-li que abans de l’assemblea i sota la seva responsabilitat havia de complimentar els tràmits d’inscripció. L’entrada de l’equip a la Lliga Endesa es debatrà avui a l’assemblea. Si els clubs que la composen ho acaben acceptant, el campionat comptarà amb 18 equips. També s’haurà de debatre què passa amb el calendari que es va definir la setmana passada, amb 17 conjunts i tots ells descansant en cadascuna de les jornades. L’opció que hi ha és que el Betis s’enfronti a l’equip que no li tocava jugar la jornada corresponent.



L’origen de tota la problemàtica es troba en la denúncia que va cursar el club sevillà, que havia conclòs la lliga en la penúltima posició i havia de descendir a la LEB Or després de confirmar-se els ascensos del Guipúscoa Basket i el San Pablo de Burgos, entenent que els canvis en les condicions constants de criteri per pujar a la màxima categoria els havia perjudicat. Les condicions s’havien canviat i reduït de manera important econòmicament pels aspirants a l’ascens després de la resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que obligava a variar el cànon per pujar i el Fons de Regulació d’Ascensos i Descensos. Les noves xifres per accedir a la Lliga Endesa són un pagament d’1,6 milions d’euros, repartits en quatre temporades, circumstància es van poder beneficiar bascos i castellans per confirmar ser a la categoria.

Substitut de Llull / A la plantilla del BC MoraBanc Andorra només li queda un component per considerar-se com a tancada. Aquest és Jaime Fernández, que es troba en ple procés per tractar de desvincular-se del seu club d’origen, el Movistar Estudiantes, per poder fitxar pel club del Principat, amb el qual ja va arribar a un acord. I mentre el base madrileny espera per veure com es resol el seu futur, sona el seu nom per entrar a la concentració de la selecció espanyola substituint el lesionat Sergio Llull. El menorquí es va lesionar de gravetat a l’amistós que va jugar el combinat espanyol a Tenerife contra Bèlgica, patint la ruptura del lligament creuat anterior del genoll dret. En els propers dies haurà de passar pel quiròfan i el termini de recuperació es valora que podria anar dels sis als nou mesos. El jugador del Reial Madrid es perdrà l’Eurobasket, que es realitza del 31 d’agost al 17 de setembre, i no tornarà a les pistes amb els blancs fins ben entrat el 2018.



El seleccionador, Sergio Scariolo, s’ha de plantejar com substituir-lo, amb diferents noms sobre la taula que està valorant. Un d’ells és el de Fernández, que ja va estar amb el combinat espanyol a la concentració de Benahavis. Aquesta és una opció viable perquè el madrileny pot alternar les posicions de base i escorta, característiques que li aportava el mateix Llull. Altres que també sonen són Guillem Vives, del València Basket i que ja va jugar l’Eurobasket de fa dos anys, i el seu company d’equip Joan Sastre, que té unes característiques diferents al tractar-se d’un jugador de més alçada. Tots dos es troben actualment jugant la ronda d’amistosos i entrenaments de la selecció.