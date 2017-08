Vernet i Meckler repeteixen al Festival Orgue&nd

Olivier Vernet i Cédric Meckler actuaran avui a les 21.30 hores a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella dins el marc del Festival Internacional Orgue&nd, al qual ja van participar l’any passat. Aquest cop, però, ho fan amb un repertori ben difierent. El duo deixa a una banda la música llatina del concert anterior «on hi havia boleros, salsa...» per oferir un repertori de peces del barroc i del romanticisme alemany.



En paraules de Vernet, es tracta d’un repertori «clàssic» en el qual hi ha diferents transcripcions per a orgue a quatre mans de peces de Félix Mendelssohn i Johann Sebastian Bach, entre les que ha destacat El somni d’una nit d’estiu de Mendelssohn, informa l’ANA. També sonaran Tocata i fuga i Xacona BWV1004 de Bach i la Sonata per a tecla a quatre mans de Johann Christian Bach.



Els músics allargaran la seva estada al país per sumar-s’hi a les noves activitats proposades per celebrar la majoria d’edat del Festival Internacional Orgue&nd. Vernet se n’encarregarà, juntament amb el director artístic del festival, Ignacio Ribas, d’oferir les classes magistrals a sis alumnes. Ell explicarà tot allò relacionat amb la música barroca i romàntica francesa i d’Alemanya, mentre que Ribas s’ocuparà del repertori espanyol. Però no ha volgut etiquetar les sessions com a «classes magistrals» ja que, més que això, serà «una discussió sobre la interpretació» i «interactiu» perquè, ha recordat, els alumnes tenen molt de nivell.



Per part seva, Meckler oferirà dues conferències, una sobre els duos a l’orgue que tindrà lloc a les sis de la tarda de diumenge a la sala d’actes de la casa rectoral d’Andorra la Vella, i una altra sobre l’autohipnosi per gestionar les actuacions.