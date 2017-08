Notícia 41 candidats es presenten per cobrir les places a policia

El termini de presentació de candidatures d’oposició per cobrir les 10 places vacants d’agent de policia –que el consell de ministres va convocar el passat 5 de juliol– va finalitzar ahir. En total, s’hi han presentat 41 candidats, cinc dones i 36 homes. El proper dilluns tindrà lloc una reunió informativa amb els candidats a l’edifici administratiu de l’Obac d’Escaldes-Engordany. Quant a les proves de selecció, no començaran fins el dilluns 4 de setembre.



Serà durant el mes de novembre que aquells candidats que hagin aprovat podran començar la formació general inicial, basada en legislació penal, normativa administrativa, tir i tècniques d’intervenció. D’aquesta manera també hi haurà una fase de l’ensenyament que es basarà en l’aplicació pràctica de tots els coneixements adquirits, informa l’ANA.



Entre els diferents requisits per poder optar a la plaça destaquen tenir la nacionalitat andorrana, ser major d’edat i no haver superat els 39 anys al moment de publicar-se l’edicte de la convocatòria, entre altres.