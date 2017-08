Cau el consum d’energia

El consum d’energia a escala global ha caigut en relació a l’any passat, segons va afirmar ahir el director general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), Albert Moles. «El que hem notat és que de manera global el consum d’Andorra s’ha alentit en comparació els últims anys», va exposar Moles, en el marc d’una roda de premsa per presentar el llibre el Canvi Climàtic i Andorra.



Malgrat això, Moles va destacar que el mercat de l’energia ha canviat. «Tot està més fluctuant i les tendències no són tan clares com veiem abans», va manifestar el responsable de FEDA. Això es deu al fet que han observat que a l’hivern o a l’estiu es notifiquen pics molt elevats de consum d’energia arran del fred o de la calor. En aquest context, va explicar que aquest agost la parapública ha registrat en tan sols una hora el punt més alt de consum d’energia en relació als mesos d’agosts passats, tot i que no se’n recordava de la jornada que va tenir lloc aquest fenomen. «Això vol dir que en certs moments que fa més calor hi ha molta més demanda, segurament per la calor i perquè hi ha més aires, però que globalment el país, la gent o els clients gasten menys per mesures d’estalvis», va argumentar Moles. En aquest mateix sentit, va exposar que existeix aquesta «ralentització», però que no hi ha una tendència clara perquè «va pujant i baixant» el consum. Ara bé, va emfatitzar que «de manera global el consum d’Andorrra s’ha alentit».



Un altre fenomen que han registrat des de la central hidroelèctrica de FEDA és que s’ha avançat la fosa de neu, que tradicionalment començava a mitjans d’abril i des de fa cinc anys ho fa a mitjans de març. També han notat que mesos com novembre o gener fa més calor que anys enrera. «Són petites coses que, amb tot el creixement i els altres inputs que hi pot haver, són difícils d’atribuir només al canvi climàtic, però alguna cosa hi té a veure», va assenyalar Moles.

L’Aldosa / En un altre context, Moles també va explicar que el Govern i FEDA estan en converses amb els veïns i la plataforma de l’Aldosa per veure on instal·len l’estació elèctrica. Aquesta s’havia de col·locar a la zona de la Gonarda. El problema és que fa dues dècades es va arribar un acord per instal·lar l’estació en aquest lloc. En aquell moment, l’àrea no era habitada i ara quedaria en mig del nucli urbanitzat. Això va portar l’oposició veïnal, que va reclamar que es posés l’estació en un altre emplaçament. «No hem tancat res i aquest contacte el seguirem mantenint», va dir Moles, que no va donar més detalls.



FEDA presenta el llibre sobre canvi climàtic / Albert Moles, director general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), i Àngels Mach, presidenta de la Societat Andorrana de les Ciències (SAC), van presentar ahir el llibre El Canvi Climàtic i Andorra, que és un recull de les ponències que es van realitzar l’any passat en el marc de 29a Diada Andorrana en la Universitat Catalana d’Estiu de Prada.



El llibre recull un total de 22 ponències elaborades per persones de tots els àmbits. En aquest sentit, Mach va indicar n’hi ha del sector polític, de la societat civil, del món educatiu, així com d’investigadors d’institucions com el Centre d’estudis de la neu i de la muntanya d’Andorra de l’Institut d’Estudis Andorrans.