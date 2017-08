Andorra aborda l’encaix del català a Europa a la Universitat d’Estiu

Un nou estatus del català a la Unió Europea (UE)? és una les ponències que tindrà lloc el pròxim dissabte a la Universitat d’Estiu de Prada de Conflent i que anirà a càrrec de la lingüista i professora Maria Cucurull. Àngels Mach, presidenta de la Societat Andorrana de les Ciències (SAC), va valorar que les negociacions amb la UE són una oportunitat per a la introducció del català en el si d’aquesta institució. En aquest sentit, va indicar Mach s’ha d’analitzar «si la documentació que s’haurà de lliurar a la UE es podrà fer en català i, per tant, el català també esdevindrà una de les llengües oficials o bé l’haurem de traduir en alguna de les llengües oficials». Mach va destacar que desconeix si s’està tractant aquesta qüestió en les negociacions, però va valorar que això seria important no només per Andorra, sinó també per als seus veïns.



La Diada Andorra a la Universitat d’estiu se celebrarà el pròxim dissabte a Prada i, enguany, versarà sobre Andorra i l’Acord d’Associació de la UE. En total, hi haurà 14 ponències presencials i 13 no presencials.