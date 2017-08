Notícia Ensisa amplia el capital social 5 milions d’euros La quantitat es repartirà entre aquest any, el 2018 i el 2019 Imatge virtual de com serà la plataforma esquiable de Soldeu. Autor/a: Grandvalira

El Consell d’Administració d’Ensisa, la societat que gestiona els camps de neu de Soldeu-el Tarter, ha acordat l’ampliació de capital amb cinc milions d’euros més, una decisió que ha ratificat el Comú de Canillo (soci majoritari d’Ensisa).



Segons consta en el BOPA publicat ahir, «s’aprova una ordinació de crèdit extraordinari i despesa plurianual, per un import de 5.000.000 d’euros; 2.000.000 d’euros dels quals per a l’exercici 2017, 2.000.000 d’euros per a l’exercici 2018 i 1.000.000 d’euros per a l’exercici 2019 per subscriure l’ampliació de capital de la societat Ensisa per import de 5.000.000, destinada a la partida pressupostària 104-611-850000 Ampliació de capital Ensisa, atenent el que disposen els articles 71 i 77.4 de la Llei de les finances comunals. Aquests crèdits es financen mitjançant romanent de tresoreria no afectat».



L’ampliació de crèdit va entrar en vigor ahir, dia de la seva publicació al BOPA.



Aquesta ampliació de capital ha de servir per finançar les obres de la plataforma de Soldeu, que van començar a principis d’agost. Els treballs de la infraestructura han d’estar enllestits el 2019, a temps per acollir les finals de la Copa del Món d’Esquí, que la Federació Internacional d’Esquí (FIS) va adjudicar a Soldeu-el Tarter.



La catalogació de la plataforma com a obra d’interès nacional i el fet que es faci a Soldeu ha provocat reaccions adverses. La més greu ha estat la decisió del soci majoritari de Saetde, Joan Viladomat, de trencar la societat Grandvalira (Saetde+Ensisa). La resolució no té marxa enrere i es farà efectiva d’aquí dues temporades.



Viladomat ha portat a la justícia la construcció de la plataforma i encara no s’ha pronunciat. Mentre, els treballs han començat a la zona per no perdre més temps en els terminis previstos.