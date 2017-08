Les pedregades d’estiu deixen els camps de tabac en «sinistre total»

Les diverses pedregades d’aquest estiu han deixat afectacions en alguns camps de tabac de «sinistre total». Així va qualificar ahir el president de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA), Xavier Coma, la situació dels plantaments de tabac després que en els darrers mesos s’hagin viscut «episodis climatològics d’extrems» tant quan ha fet calor, com quan ha plogut i, especialment, pel que fa a les diverses pedregades. Per això, Coma va apuntar que «podem dir que la pràctica totalitat de les plantacions de tabac en un episodi o en un altre s’han vist afectades». De fet, va afegir, que algunes plantacions s’han vist afectades per tots els episodis. «Tenim declaracions de dany pràcticament de totes les plantacions d’Andorra amb un episodi o un altre i amb un grau o un altre», va insistir.A l’espera del resultat dels peritatges, Coma va avançar que l’última pedregada, del passat 6 d’agost, va ser la que va provocar més danys ja que «les plantes ja estaven força crescudes i a punt de recollir». En el cas de les primeres tempestes del juny, els danys són menors ja que «la planta encara és petita i té temps de recuperar-se».Coma va fer ahir aquestes valoracions en el marc de la tradicional benedicció del bestiar a la Rabassa d’Ordino, a Sorteny, on també hi va assistir el director del Departament d’Agricultura del Govern, Landry Riba. Malgrat que l’Executiu s’ocupa de la part més administrativa i el tema dels peritatges és competència de l’APRA, Riba va lamentar els episodis climatològics ja que «les temporades arrenquen amb il·lusió i al final en 10 minuts es pot tirar per terra tota la producció». En aquest sentit va agregar que tot i que «sempre es treu un rendiment, fins i tot si el tabac està pedregat, però és molt menor que si al final tens una bona collita».Els desperfectes ocasionats per la climatologia dels últims mesos han fet evident la necessitat de diversificar el sector per «reduir la dependència que es té del tabac», tal com va manifestar el director d’Agricultura. Sobre aquesta qüestió, Riba va deixar clar que «trobar un únic substitut al tabac és molt complicat», ja que «l’alçada mitja d’Andorra són 2.000 metres i si busquem dues hectàrees juntes i planes no les tenim». Per tant, va deixar clar que «els factors són molt limitants i fa que un únic substitut al tabac és pràcticament descartable».Segons Riba, la solució és «trobar petites solucions que juntes puguin no suplir el tabac, sinó disminuir la dependència que les explotacions tenen d’un sol cultiu». A tall d’exemple, Riba va apuntar que aquestes alternatives complementàries podrien arribar de la mà de dividir les explotacions entre ramaderia i tabac o del resultat del pla de recerca sobre el cultiu de nabius. Així mateix, va recordar que hi ha productors que també han apostat per comercialitzar les trumfes, els ous o la mel. «Tot això és el que finalment s’hauria de democratitzar i aconseguir aquest efecte de diversificació de l’activitat i generar noves fonts d’ingressos per disminuir aquest percentatge que ara té el tabac», va concloure.

-El director del Departament d’Agricultura, Landry Riba, va explicar ahir que ara per ara no s’ha previst afegir cap nou segell de qualitat en el sector càrnic, però va indicar que s’està estudiant la possibilitat d’ampliar-ho a altres àmbits. L’aliment que podria rebre aquesta distinció d’una manera més «real» i «imminent» és la trumfa. Segons Riba, malgrat que la darrera experiència de comercialització no va funcionar, «hi ha productors que segueixen conreant» el producte gràcies a l’experiència compartida i al coneixement adquirit dins del pla de recerca que es va dur a terme fa uns anys.

- El director del Departament d’Agricultura va indicar que hi ha més productes susceptibles de rebre aquest distintiu però que «encara necessiten un cert recorregut», ja que un segell de qualitat «vol dir fixar-se unes regles del joc i de producció i per tant cal estar-ne molt segur perquè després hi ha poc marge».

- El producte que tindrà una implementació de qualitat ja enguany serà el vi, concretament la collita del 2016 que serà embotellada aquest 2017 sempre que compleixi les característiques tècniques requerides.