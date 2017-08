Notícia Apareixen a Internet informacions falses que haurien detingut uns terroristes que volien atemptar a Andorra Mobilitat també desmenteix que hagin tancat la frontera amb el riu Runer Uns vehicles entren al país per la frontera del riu Runer. Autor/a: TONY LARA

A les xarxes socials i mitjans de comunicació han aparegut diverses informacions que haurien detingut quatre dels presumptes terroristes quan volien atemptar a Andorra Vella, una informació que és totalment falsa segons ha pogut saber EL PERIÒDIC.



A més, la ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, també va destacar que aquesta informació és "absolutament" falsa. "Aquesta no és una informació correcte i no hi ha cap cas a Andorra", va ressaltar Descarrega.



També havia corregut el rumor que s'havia tancat la frontera del Riu Runer, una informació que també desmenteixen des de Mobilitat. “Bon dia, volem informar que la notícia que s'està estenent referent al tancament de la frontera del Riu Runer és falsa”, deien des del seu compte de Twitter.



La Policia andorrana i l’espanyola treballen conjuntament a la frontera i van activar un avís, per la qual cosa s’han intensificat els controls, segons va dir ahir el Govern. Ara bé, com ha confirmat avui Mobilitat en cap cas s’ha tancat la frontera.