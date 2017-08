Notícia Ignace Michiels ofereix avui el cinquè concert de l’Orgue&nd El repertori ‘Músiques de la llum’ passa per compositors des del segle XVII al XX i per quatre països L’organista belga Ignace Michiels. Autor/a: El Periòdic

El Festival Internacional Orgue&nd, organitzat conjuntament per l’Arxiprestat d’Andorra i l’Associació Amics dels orgues de les Valls d’Andorra, oferirà aquesta nit el cinquè concert de la present edició a mans de l’organista belga Ignace Michiels. Tindrà lloc, com els concerts anteriors, a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella a les 21.30 hores, i l’entrada serà lliure amb col·lecta.



Michiels farà viatjar al públic, de forma cronològica, per Alemanya, França, Anglaterra i Estats Units amb el seu repertori Músiques de la llum. L’encarregat de donar el tret de sortida al lluminós programa serà Johann Sebastian Bach amb Choral ‘Komm, heiliger Geist’, BWV 651; i Trio super ‘Allein Gott in der Hoh sei Ehr’ BWV 664. Seguirà amb l’obra d’un altre compositor alemany igual d’emblemàtic que el primer: Felix Mendelssohn, amb la Sonata III, op. 65, num. 3 i Con moto maestoso – Andante tranquillo. Michiels passarà així del barroc al primer romanticisme.



A continuació serà el torn del compositor Joseph Rheinberger, natural de Liechtenstein tot i que va desenvolupar la seva obra a Alemanya, amb Tempo moderato de la sonata op. 98, num. 4.



L’actuació es desenvoluparà després entre els segles XIX i XX, contrastant i alternant fins a sis compositors més. Aquests seran l’alemany Hans-Andre Stamm, amb Toccata alla celtica; els francesos Alexandre Guilmant, Theodore Dubois i Gaston Litaize amb Marxa de ‘Lift up your heads’, op. 15, Fiat Lux i Preludi i dansa fugada respectivament; l’anglès Alfred Hollins amb Song of Sunshine i, finalment, l’estatunidenc John Weaver amb Toccata.



L’artista belga que delectarà el públic a Sant Esteve és un organista de renom. Organitzador del festival de concerts de la catedral de Bruges, la seva ciutat natal, ofereix concerts com a solista i també com acompanyant d’orquestres i cors de tot el món. És un membre habitual dels jurats per a concursos d’orgue i freqüentment actua com a professor en classes magistrals, especialment a Alemanya, França i Amèrica. A més, ja ha enregistrat diversos discos per a la ràdio clàssica.