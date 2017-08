Shurna i Diagné, polivalència i energia per al MoraBanc

John Shurna i Moussa Diagné, dos dels nous fitxatges del MoraBanc Andorra per afrontar la temporada 2017-2018, ja han arribat al Principat i ahir van viure la seva primera experiència amb la samarreta del conjunt tricolor. En un acte amb guió idèntic al de dilluns amb la benvinguda a Jaime Fernández i Vlado Jankovic, tots dos van viure una petita sessió de fotos en plena avinguda Meritxell i acte seguit van regalar les primeres paraules com a jugadors del MoraBanc.



Segons el director general, Francesc Solana, es tracta de dos jugadors amb unes característiques ben definides: «Shurna és un quatre amb amenaça en el tir de tres i té experiència a l’ACB i l’Eurocup. Diagné, en dues paraules, és energia i ambició», va definir-los.



Les dues noves incorporacions van coincidir a dir que la seva preferència és fitxar pel conjunt andorrà. De Shurna, Solana va indicar que «es va decidir ràpid» i el propi jugador va assegurar estar «molt emocionat» per venir a Andorra després que l’estiu de l’any passat no hagués quallat el seu fitxatge. «Coses d’agents», va justificar-se abans de parlar dels objectius que s’ha de fixar l’equip: «Després del gran èxit de la temporada passada, volem continuar pel mateix camí i fer vibrar els nostres fans, tant a la Lliga Endesa com a l’Eurocup, va apuntar un Shurna que assegura ser un jugador «similar al de València» tot i matisar: «He madurat».



Diagné va ser ben clar i transparent: «Tenia molts equips al darrere però jo sempre he volgut jugar aquí, vull ser partícip d’aquest nou projecte». Preguntat sobre què pot aportar, el senegalès també va exhibir el seu bon humor: «Ja ho ha dit el meu cap [en referència a l’energia i ambició a la qual es referia Solana]. No tinc por a res i vinc a aprendre, millorar i ajudar l’equip».