El SAAS creu que s’ha d’estudiar la viabilitat de la radioteràpia

El director assistencial del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Joan Martínez Benazet, va manifestar ahir que no s’oposa que existeixi un servei de radioteràpia, però que s’ha d’estudiar si aquest és viable o no al Principat. «Fer la radioteràpia aquí no és només comprar un aparell, sinó veure els beneficis que pot tenir en el nostre país.», va destacar Martínez Benazet.



El Govern va anunciar fa un mes que volia obrir un centre de radioteràpia, per la qual cosa està preparant un concurs al respecte. Entre les empreses que s’han mostrat interessades es troba l’Institut Oncològic Baselga. En un primer moment la direcció del SAAS s’hi va oposar perquè una empresa privada es pot establir a Andorra amb la maquinària i gestionar l’estructura oncològica. Ara bé, ahir Martínez Benazet va ser contundent i va recalcar: «No ens hi oposem». A més, el director del SAAS va remarcar que si «hi ha aquesta institució que té interès en el país, doncs benvinguda si porta el seu coneixement i suport».



Respecte al concurs va indicar que no en pot donar més detalls perquè «no estan les bases redactades». En aquest context, va explicar que s’ha de reunir una comissió per redactar les bases, però que encara no s’han trobat.



A més, va assenyalar que desconeix si hi ha més empreses del sector interessades a instal·lar aquest servei al Principat. «Com més concurrència hi hagi millor», va ressaltar el director.



Un valor afegit / Per Martínez Benazet el servei de radioteràpia hauria d’aportar «un valor afegit» al que s’està fent actualment en el país. Entre altres, el director del SAAS va destacar que qüestions que podrien implicar aquest valor addicional són la millora en el tractament dels malalts, la formació dels oncòlegs, assajos clínics, diagnòstic de biologia molecular o tota una sèrie de coses que es poden aportar a l’oncologia moderna.



D’altra banda, Martínez Benazet va explicar que des que és director del SAAS, un càrrec que va assumir el maig del 2016, s’han fet millores en el servei d’oncologia. «L’actual direcció hi ha esmerçat molts recursos i tenim l’oncologia molt ben endreçada amb la incorporació d’un coordinador que ens ha donat un resultat excel·lent», va assegurar. A més, va dir que s’han creat «unes guies polítiques dels temes» prioritaris, «Hi ha molts bons resultats amb la nova organització de l’oncologia», va concloure Martínez Benazet.



L’Hospital preveu tenir a la tardor el ginecòleg que falta / El director del SAAS, Joan Martínez Benazet, va exposar ahir que a la tardor tindran l’equip de ginecologia complet, ja que arribarà l’especialista que manca en el servei. Abans d’ahir al BOPA es va publicar que quedava desert el concurs per incorporar un ginecòleg, però acte seguit s’anunciava que se n’obria un altre per contractar-ne un. Joan Martínez Benazet va indicar que el concurs es va declarar desert perquè no es va presentar cap professional, però que el van tornar a obrir perquè ara sí que tenien especialistes que volguessin venir al país.