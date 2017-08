Notícia Església de prop per obrir la ment L’autor Amadeu Alemany presenta el seu darrer llibre, ‘El psiquiatre de Déu’, a La Puça 33 Amadeu Alemany (al mig, de negre) amb Josep M. Camprubí i Joan Burgués Marticella, ahir a la presentació. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els darrers anys han estat carregats de temes més o menys controvertits, alguns de manera universal. Digueu-li corrupció, digueu-li masclisme, digueu-li -afegiu qualsevol altra polèmica-. El comunicador i escriptor Amadeu Alemany però, n’ha escollit un que, ben bé des que existeix, ha estat en boca de tothom. Millor dit, en boca de tothom per bé, i dels valents a l’hora de la crítica.



El psiquiatre de Déu, quart llibre del santboià Alemany, va ser presentat ahir a la Llibreria La Puça d’Andorra la Vella. La novel·la està protagonitzada per un nen que desenvolupa certa «habilitat especial»: pot parlar amb Déu. Allò que al segle XV podia semblar un do, al protagonista del llibre només li porta problemes. Succeeix en un moment «actual, però no ara mateix». El «nano», com a l’autor li agrada tractar el protagonista, està envoltat de gent, «sobretot religiosos extremistes» que es volen «aprofitar» de la seva destresa. Se n’adonen que «té una informació que no és normal per la seva edat». Per posar remei als problemes del nen, demanen ajuda a un psiquiatre, el qual s’acaba negant perquè com més s’atansa al nen i a la situació que viu, «més problemes també té ell».



La ficció promet enganxar al lector des de la primera pàgina i no deixar-lo marxar de cada capítol sense un glop de misteri i, en «segons quins tòpics», sense una crítica. L’autor, quan critica ho fa «a totes les religions en general», tot i que aquesta no és la intenció del llibre, assegura. La intencionalitat es queda en experimentar amb «el concepte de Déu en general», i amb «l’existència, què som i cap a on anem». Aquesta en definitiva ha estat l’excusa per a crear una trama al voltant, però Alemany ha trobat igualment espai per a la crítica, sobretot en aspectes que no han canviat de l’Església catòlica i que no acaben de funcionar. Trets que han protagonitzat episodis tan tristos i injusts com els abusos a nens a mans de capellans, cosa amb la qual el «propi Vaticà» també n’és crític i «ha mirat de combatre». Malgrat això, Alemany insisteix a deixar un missatge positiu sobre la seva última publicació, assegurant que a «qualsevol persona amb una convicció religiosa important», el llibre «no el farà mal, al contrari, la intenció és obrir la ment».



El llibre està basat en «experiències personals» de l’autor i gent propera a ell, les quals ha unit i sacsejat per acabar creant la ficció El psiquiatre de Déu que, després de La columna dels esguerrats, promet ser igual d’exitosa.