Marc Casal fa història amb el tercer lloc de la general de la Copa del Món l’Sky-Classic

Marc Casal va aconseguir el dissabte passat un fantàstic setè lloc a la vuitena cita de la Copa del Món sky-classic de curses de muntanya, un resultat que l’ha fet pujar fins a la tercera posició de la classificació general.



Es tracta d’una situació que a la Federació Andorrana de Muntayisme (FAM) havien viscut fa una dècada amb la llavors resident francesa Stéphanie Jimenez i també en altres circuits de l’Skyrunner World Series com ara Ferran Teixidó a les curses verticals. Però ningú no recorda que en la categoria masculina de l’sky-classic hagi algun andorrà anteriorment que hagi aconseguit aquesta fita. «Que jo sàpiga ningú havia arribat tan amunt però en tot cas, és per felicitar-lo per la carrera de dissabte i per la gran temporada que està fent», va lloar-lo ahir, Carlo Ferrari. Sigui o no el primer, ha fet història. El director tècnic de la FAM vano va negar que està sorprès per la situació, però també va insistir a apuntar que encara que potser no es valori prou: «A Andorra tenim pocs corredors però són molt bons».



La carrera del Marc ve marcada per diverses situacions de mala sort. Sense anar més lluny, la temporada passada va haver de conviure amb una anèmia que ningú va saber argumentar perquè la tenia. Aquest any ha explotat per fi i Ferrari té clar perquè: «Fa anys que treballa bé i al final és lògic que recullis els fruits. L’experiència viscuda fins a dia d’avui i entrenar amb sacrifici i regularitat potser expliquen perquè està en posicions de podi», va teoritzar el director tècnic.



La setena posició a Zermatt va ser sobre un recorregut de 49 quilòmetres amb 3.600 metres de desnivell i unes condicions de mal temps i fred. A més, puntuava un 20% més, fet que va atraure a totes les estrelles del calendari, en busca d’un bon botí de punts. L’andorrà es va situar al grup capdavanter de sortida durant les dues primeres ascensions va poder mantenir el ritme: «La tercera i la quarta se m’han fet bastant dures, però he fet millor cursa que l’any passat», va assegurar Marc Casal, que amb un temps de 05:08:52 que millora en un quart d’hora el que va aconseguir l’estiu de l’any passat.



El setè lloc li ha reportat 74,4 punts que sumats als de Yading (Xina), Livigno (Itàlia), el Buff Epic Trail (Espanya) i l’Skyrace del Comapedrosa (Andorra) li donen un total de 310,4. Només té per endavant l’espanyol Aritz Egea (448,8 punts) i l’italià Marco de Gasperi (391,6), que va ser el guanyador a Zermatt. El matalàs de Marc Casal respecte al quart (Eugeni Gil) és de 32,8 punts i Òsca Casal, absent dissabte, és 17è amb 153, tot i que ell ha fet tres proves.

Correrà a Escòcia i la final / El calendari de la Copa del Món sky-classic conté onze proves de les quals puntuen els cinc millors resultats. Falten tres curses per completar el calendari i Marc, que n’acumula quatre, té previst córrer la penúltima, la Salomon Ring of Steall SkyRace d’Escòcia el 16 de setembre i també l’última, la Limone Extrem italiana, el 14 d’octubre i que compta un 20% més. Així doncs, podrà descartar un resultat com també el seu germà Òscar, que a més d’aquestes dues curses també correrà el dissabte vinent la coneguda The Rut (EUA).

Ferran Teixidó, a quatre dècimes del tercer al circuit vertical