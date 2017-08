Notícia Més públic, més concerts i més municipis al FeMAP Dutrèn es mostra satisfet per la qualitat de la programació

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha tancat aquest cap de setmana la seva setena edició amb cinc concerts de l’Accademia del Piacere & Núria Rial i Lina Tur Bonet & Dani Espasa. En total, de l’1 de juliol al 27 d’agost s’han ofert 49 concerts, sis més que l’any passat. Es tracta del festival de música antiga més gran d’Europa, que ha tornat a omplir de música antiga els escenaris més emblemàtics de les comarques pirinenques.

El FeMAP segueix creixent exponencialment. Van començar el 2011 amb la implicació de 10 municipis i enguany ja n’han estat 34, sis més que l’any passat. De cara a l’any que ve està previst que s’hi afegeixin més, tot i que encara no s’ha concretat quins. A més, enguany el FeMAP ha assolit una assistència de 5.000 persones, 200 més que l’any passat, unes xifres «molt positives», assegura el director del FeMAP, Josep Maria Dutrèn, «tenint en compte que la població del pirineu és escassa i molt dispersa pel territori».



oferta variada / Durant els mesos de juliol i agost alguns dels grups i solistes més prestigiosos del moment en l’àmbit de la música antiga han acostat i descobert la passió per aquesta modalitat musical. Enguany, el Festival ha continuat creixent amb una oferta variada que ha combinat música, patrimoni i turisme, i que ha tornat a mesclar els concerts amb altres activitats, com ara visites guiades a l’entorn o al patrimoni dels llocs on s’han ofert els concerts, degustacions o actes culturals. En aquesta nova edició, el FeMAP s’ha refermat i crescut amb gairebé una cinquantena de concerts repartits en nou comarques catalanes, a més d’Andorra i la Catalunya Nord i amb un pressupost de 450.000 euros.

El director del FeMAP ha reconegut estar «molt satisfet» pel desenvolupament de la setena edició del festival. «És un projecte que costa molt de mantenir i l’increment d’un públic fidel que cada vegada es fa més seu el festival, demostra que anem en el bon camí». «No és d’estranyar, però, tenint en compte l’altíssima qualitat dels concerts», ha afegit. Dutrèn reconeix que un dels grans atractius del festival és que s’adeqüen els concerts als espais. «El Pirineu és molt ric en romànic i hem aprofitat aquests espais com a escenaris però també hem fet concerts a espais naturals». Les formacions d’enguany han estat provinents de Catalunya, Bèlgica, València, Estats Units, Anglaterra i Itàlia, Andalusia. En aquesta edició, han exhaurit les entrades els concerts Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat a càrrec del Cor Francesc Valls, Magister Petrus i l’Esbart Dansaire de Rubí (espectacle inaugural d’enguany) el dia 2 de juliol a l’església de Sant Joan de Berga i el concert d’Alfred Fernández i Èlia Casanova, ¿Quién te traxo, cavallero? del dia 15 de juliol al Pati de la Casa Gran del Miracle de Riner.

De la mateixa manera que l’any 2012 es va fer amb Euskadi i el 2013 amb Polònia, l’any 2017 el FeMAP i la Generalitat Valenciana han arribat a un acord perquè una nodrida presència de músics valencians representi el seu territori.