Joan Vinyes correrà les 24 Hores de Barcelona

Feia quatre anys, des del 2012, que Joan Vinyes no competia la mítica cursa 24 Hores de Barcelona que es disputa després de la pausa estival que viu el món del motor a l’agost al circuit de Catalunya. El pilot andorrà ha decidit tornar a córrer una carrera a la qual, a la seva darrera participació, va aconseguir una magnífica sisena posició absoluta, a més de guanyar la categoria A3T.



En l’edició del 2017, Vinyes compartirà volant amb el seu company habitual en el Campionat d’Espanya de Resistència, Jaume Font, a més de Francesc Gutiérrez i Laia Sanz. Sota l’auxili mecànic de Baporo Motorsport, el Seat LCR TCR amb el qual competiran des del divendres amb els entrenaments, fins el diumenge que finalitza una carrera que té la peculiaritat, tal i com diu el seu nom, de disputar-se durant tot un dia i sense pausa.



Vinyes coneix perfectament l’escenari de competició, però no els rivals, la gran majoria d’ells provinents d’equips estrangers i per tant, una incògnita el seu nivell. En tot cas, l’experiència del pilot andorrà també és un factor a tenir en compte que pot ser determinant: «No es tracta solament d’anar de pressa, les estratègies a seguir de vegades resulten determinants en la classificació final. Diuen que les proves de resistència no les guanyen els que més corren, sinó els que menys paren en el box. A més en aquesta ocasió, hi ha el plus que serà una prova reservada als turismes, per tant hi haurà la possibilitat de lluitar pel triomf absolut en la prova», va assegurar.

Ribeiro Leite, a Cervera / Un altre pilot del Principat que també té plans després de l’aturada estival és Claudi Ribeiro Leite, que tornaran a agafar-se al volant també el cap de setmana que s’apropa amb el Ral·li de terra de Cervera, puntuable per al Volant RACC- Trofeu Mavisa. Ribeiro Leite correrà tindrà com a copilot del seu Peugeot 2018 1.2 Marta Anglada en la que serà la seva primera experiència formant equipen un ral·li sobre terra. «Han estat dos mesos sense competir. Haurem d’agafar el ritme ràpid si no volem que els rivals se’ns escapin de manera definitiva. Falta la meitat del calendari i encara tenim opcions de millorar en la classificació», va comentar un Ribeiro que torna de l’estiu motivat i amb ganes d’estar entre els més ràpids.