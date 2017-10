Èxit de la Fira amb un augment de visitants i transaccions comercials

La 39 Fira d’Andorra la Vella s’ha superat amb escreix. Segons va informar ahir la consellera de promoció turística i comercial de la capital, Mònica Codina, l’edició d’enguany ha comptat amb més visitants i vendes que els anys anteriors. Malgrat que Codina va reconèixer que no es disposa de dispositius de «comptatge» , «sabem del cert que les transaccions comercials –que és en el que ens basem [per registrar l’afluència]– han augmentat», per tant, «creiem que aquest any ha vingut més gent».



Un dels espais que ha notat més el creixement ha estat el destinat als concessionaris, i és que segons Codina, la zona de vehicles «ha registrat un augment de les vendes d’entre el 15 i el 20%. Algunes d’aquestes transaccions ja s’han materialitzat, mentre que d’altres encara estan en tramitació».



Pel que fa a la venda de forfets, la consellera va assegurar que també hi ha hagut un increment, tot i que no el va poder quantificar. I pel que fa l’estand propi d’Andorra la Vella, va destacar que al llarg dels tres dies de fira s’han pogut aconseguir més de 200 nous abonats per al centre esportiu dels Serradells. Amb les noves entrades, el centre ja ronda els 4.000 socis.



Codina també va recordar la remodelació que es realitzarà als Serradells i que, precisament, molts ciutadans s’han interessat per les millores del centre gràcies a la informació que estava exposada a l’estand d’Andorra la Vella, que es trobava just a l’entrada del recinte firal. De fet, «podem dir que el nou disseny de la façana ha agradat molt», va afegir la consellera.



A l’estand també es mostrava la remodelació de les avingudes Meritxell i Carlemany. Precisament, Codina va assegurar que una part «molt important d’aquesta iniciativa també era veure l’opinió del ciutadà en relació a la remodelació de les avingudes. I pel que hem rebut fins ara, ha tingut molt bona acollida».

El futur de la fira / Pel que fa al futur de la Fira, Codina va puntualitzar que l’esdeveniment «no pot créixer molt més, perquè les dimensions són les que són. El que sí que hauríem d’anar batallant és el fet de poder tenir un recinte multifuncional que ens permetés créixer i fer-ho diferent».



Actualment, la Fira s’aixeca sobre un terreny privat, i –segons Codina– aquest fet crea certa incertesa, perquè «quan depens d’una propietat privada no saps mai quin serà el futur». Amb tot, però, la consellera va puntualitzar que ha estat una edició «molt satisfactòria» i que –malgrat que sigui lentament– es mostra una recuperació econòmica.