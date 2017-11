Els temporers donaran oxigen al parc hoteler de Sant Julià de Lòria

Algunes estacions d’esquí s’estarien plantejant allotjar els temporers en hotels de la parròquia de Sant Julià, fet que donaria una mica d’oxigen al sector lauredià, en manifesta crisi des de fa uns anys.



Així li haurien comunicat determinats directors de centres d’esquí al ministre de Turisme, Francesc Camp, a mitjans d’octubre: «Parlant amb Vallnord i Pal-Arinsal, hi ha alguns que per buscar pisos abans ho feien a prop de pistes, ara és més difícil i se’n van més lluny. Ells tenen uns autobusos per portar els empleats que [altres anys] sortien d’Andorra la Vella, ara els faran sortir de Sant Julià, es van trobant solucions temporals», va explicar el ministre en conversa amb EL PERIÒDIC.



La mesura, a banda d’evidenciar el problema generalitzat dels allotjaments de lloguer al país, podria tenir un efecte positiu en el malmès parc hoteler de Sant Julià.

Però, a part dels temporers, és clar que cal una estratègia més àmplia pel sector de la parròquia. Des de la Unió Hotelera (UHA), el president Manel Ara va explicar a aquest rotatiu: «Els socis de Sant Julià estan preocupats perquè l’ocupació no arrenca. Això porta també que les explotacions cada cop són més antigues i ineficients i comporta que no atreguin les inversions», va comentar Ara.



«Hem ofert la nostra anàlisi [al comú] i encara no hem tingut cap reunió. És una informació molt bona perquè el 50% dels llits de Sant Julià estan a la Unió Hotelera», va detallar el seu president.



Un altre pla per reactivar el sector al comú seria la utilització d’algunes places en forma de residència universitària. «Això és una idea que va llançar el comú, nosaltres no en sabem res encara», va assegurar el ministre Camp. Tot i que també va afegir que hi estarien disposats, ja que beneficiaria als hotelers i a la Universitat.



Respecte de les solucions, Ara va lamentar que «no són fàcils perquè és un peix que es mossega la cua» i va considerar que Naturlandia no retén els visitants. «Els turistes veuen Sant Julià com un lloc de pas, situat a la carretera», va lamentar.