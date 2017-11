Notícia Talls de carretera a l’N-145 a la Seu i a la C-14 a Bassella Protestes contra l’empresonament dels consellers catalans Tall a l’N-145 per exigir l’alliberament dels consellers empresonats, ahir. Autor/a: RÀDIOSEU

DDiverses carreteres d’arreu de Catalunya va ser tallades aquest ahir al matí per exigir l’alliberament dels consellers de la Generalitat cessats i empresonats per l’Estat espanyol, com també de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i per protestar per la intervenció de l’Estat espanyol sobre l’autogovern. Un dels talls va tenir lloc a l’N-145 i es va allargar durant poc més d’una hora.

L’aturada del trànsit, convocada pel CDR de l’Alt Urgell, va començar passades les 8 del matí a l’inici de la carretera d’Andorra, prop de la rotonda d’encreuament amb l’N-260. El tall va provocar retencions en els dos sentits de la marxa que van arribar dins del nucli urbà de la Seu, a l’entorn de les avingudes del Valira i de les Valls d’Andorra. Durant la protesta alguns conductors es van dirigir als manifestants per expressar-los el seu malestar. Als vehicles que necessitaven desplaçar-se per motius d’urgència o per malaltia se’ls va deixar passar. Finalment la carretera va ser reoberta a les 9.30 hores, informa RàdioSeu.

Aquest, però, no va ser l’únic tall que es va produir al llarg del matí. Una altra de les protestes també va ser a l’Alt Urgell, concretament a la C-14. Diversos veïns, amb el suport de tractors, van aturar la circulació al terme municipal de Bassella, a l’encreuament amb la C-26. Més avall, la C-26 també estava tallada a Foradada, a la Noguera.

També hi ha haver talls a l’N-230 a Bausen (Aran), prop del punt fronterer de Les. A la resta del país, es van dur a terme mobilitzacions semblants a l’AP-2, on diversos tractors van fer una marxa lenta a Alfés, on també van actuar a la C-12. A la C-25 també es va fer una marxa lenta al terme d’Artés. A Barcelona es va organitzar manifestacions a la Gran Via, i a l’A-2 els manifestants van estar a la calçada durant mitja hora a l’altura de Castellolí. Finalment, a Sant Cugat del Vallès es va aturar durant 15 minuts el trànsit de trens del Metro del Vallès.

L’N-II va estar tallada al Masnou i a Premià de Mar (Maresme) en els dos sentits de la marxa per manifestacions contra l’empresonament dels consellers. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, des de poc després de les 14.30 hores la via va estar tallada al Masnou entre els quilòmetres 634 i 634,5 i a Premià de Mar, del quilòmetre 638 al 638,5.