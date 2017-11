Les detencions creixen un 7,2% el segon quadrimestre de l’any

Els crims van créixer un 7,2% el segon quadrimestre de l’any, de maig a agost, en relació als quatre primers mesos, de gener a abril, segons el balanç de detencions de la Policia que publica setmanalment. En concret, en el primer quadrimestre es van efectuar un total de 203 detencions, mentre que en el segon se’n van realitzar 220.



El principal delicte que es va cometre en ambdós casos va ser conduir sota els efectes de l’alcohol i amb diferència. Mentre que de gener a abril la Policia va enxampar 82 conductors ebris, aquesta xifra va pujar fins a les 92 persones el segon quadrimestre. Cal destacar, però, que a l’estiu es va realitzar una campanya de control d’alcoholèmia, que va tenir lloc del 30 de juny al 7 d’agost.



El que s’han disparat són els delictes en l’àmbit domèstic, siguin contra un familiar o la parella, que han augmentat un 40%. En el primer quadrimestre es van arrestar a 19 persones per aquest crim i en el segon, 32. Ara bé, així com en els quatre primers mesos de l’any es van produir quatre delictes contra la llibertat sexual, de maig a agost, cap.



Menys delictes per drogues / S’ha reduït lleument els delictes per estupefaents. Si de gener a abril ocupaven el segon lloc del rànquing, ara s’han desplaçat fins al tercer. A començament d’any es van detenir 31 persones que van ser enxampades amb droga, mentre que en aquest segon període del 2017 se’n van arrestar 25. Malgrat això, l’11 de maig es va efectuar l’operació més important contra el tràfic de marihuana al Principat. En aquest context, es van detenir tres persones per vendre aquest estupefaent alhora que es va confiscar més de dos quilograms de marihuana i 3.000 euros en el marc de l’operació Paradís, que tenia com a clients a menors d’edat.



En els dos quadrimestres els delictes contra el patrimoni es van situar en el quart lloc del rànquing i s’han mantingut pràcticament igual. Si en els primers mesos es van detenir 14 persones per aquest crim, el segon període, 15. Un altre delicte que també s’ha disparat en el segon exercici és contra la integritat física, ja que al primer quadrimestre els agents van detenir una una persona per aquesta causa, de maig a agost 11, cosa que representa un 91% més.



El perfil del delinqüent / El perfil del delinqüent a Andorra és la d’un jove resident entre 18 i 29, segons revela el balanç de detencions setmanal.

En concret, la majoria dels arrests que van tenir lloc els primers vuit mesos de l’any, de gener a agost, va ser d’homes. Al detall, un 82,9% de les detencions enfront del 17,1% de les dones.



Pel que fa al seu origen, 300 dels detinguts eren residents, és a dir, un 70,9%.



D’altra banda, en el cas de les edats els joves que no arriben als 30 anys són on es registren la majoria dels arrestats. De fet, en la franja d’edat compresa dels 18 als 29 es van produir un total de 147 detencions, cosa que representa un 34,7% del total dels arrestats.

En segon lloc es troba la franja d’edat que va dels 30 als 39 anys, que han comès al voltant del 19,5% dels delictes. Després, es troben les persones amb edats compreses dels 40 als 49 (11,3%), els que tenen entre 50 i 59 (7,5%) i, finalment, els majors de 60 anys (2,15%).



El delicte que ha registrat majors detencions és conduir ebri i, en aquest cas, ha trencat l’estadística de perfil. En concret, es tracta d’un home no resident de 42 anys que va donar positiu en el control d’alcoholèmia amb una taxa de 2,31 de gram per litre en sang el 20 de juliol.