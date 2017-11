El Bisbat celebra la sisena edició de cinema espiritual

La delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell organitza la sisena edició la Setmana de Cinema Espiritual, que enguany espera que hi participin uns 2.000 alumnes de cinquè i sisè de primària, així com de secundària i de batxillerat. Es tracta d’una cita orientada especialment al infants i joves, però també oberta al públic adult, i que implica mestres i professors de religió dels diferents sistemes educatius del Principat i del les comarques catalanes veïnes. La projecció de pel·lícules, que tindrà lloc entre el 6 i el 10 de novembre, es farà als cinemes del centre comercial de la illa Carlemany en horari escolar matinal, segons va informar l’ANA. Ara bé, la pel·lícula per al públic a dult es projectarà el dimecres 8 de novembre. L’entrada és gratuïta, i el Bisbat d’Urgell s’encarrega del transport dels escolars.



Amb el lema Fes tu el mateix, el cicle vol explicar que més enllà del cinema religiós, «la imatge audiovisual i el cinema s’obren a la dimensió transcendent de l’antropologia», tal com van assenyalar des del Bisbat. Així, mentre que el cinema religiós inclou aquelles pel·lícules que tracten de personatges, temes, relats o institucions directament religioses, el cinema espiritual aprofundeix en l’expressió de la preocupació religiosa, filosòfica, estètica i social des d’una perspectiva humanista que permet reconèixer d’una forma, explícita o implícita, «en el misteri de l’ésser humà el misteri de Déu».

La selecció / S’han triat tres pel·lícules per oferir diferents aspectes. Lo que de verdad importa, per a alumnes de tercer cicle de primària i primer cicle de secundària, del director Paco Arango. La buena mentira, del director Philippe Falardeau, adreçada a alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat, i Ignacio de Loyola, dirigida als adults, i que es projectarà el dimecres 8 de novembre a les 20.30 hores. Es tracta d’un film dels directors Paolo Dy i Cathy Azanza.



Aquest esdeveniment es duu a terme des de l’any 2012. En la primera edició van participar els nois i noies de secundària de les escoles confessionals i a poc a poc es van anar incorporant diferents escoles de primera ensenyança del sistema educatiu andorrà i els centres de primària del sistema educatiu espanyol, i de l’Institut espanyol. El 2014 es van incorporar alumnes del Lycée Comte de Foix i es va iniciar la participació d’instituts d’Artesa, Oliana i la Seu d’Urgell. L’any passat es van afegir estudiants del Col·legi dels Pirineus i l’escola La Salle de la Seu d’Urgell.