Els canvis en el sistema de copagament prenen força

El ministre de Salut, Carles Alvarez, va destacar ahir «la variació del copagament per ajudar que el sistema sociosanitari sigui més sostenible» davant d’altres mètodes de finançament com l’augment de les taxes sobre el tabac i l’alcohol, defensades pel president del consell d’administració de la CASS, Joan Rascagneres.



«De totes les propostes que hi ha, la de la taxa sobre l’alcohol i el tabac és una bona opció. Personalment, no crec que sigui un problema per a la indústria, sobretot perquè a França aviat arribaran als deu euros per paquet. Ens hem de preocupar de la salut pública i aquí hi podria haver un bon marge i una font de finançament», va dir Rascagneres.



El ministre Alvarez, tot i no contradir-lo directament, va dir: «Tot està en estudi». I va apuntar a d’altres «palanques pel sistema sociosanitari», «sostenibles per no perjudicar a cap indústria del país», com la mencionada «variació dels copagaments», segons el ministre.



Al respecte, Rascagneres va replicar: «La CASS no decideix, és evident que el Govern pot tenir una altra opinió. Qui decideix és un òrgan polític, com és el Govern, i no un de tècnic, com la CASS».

Drets i deures dels usuaris / L’intercanvi de punts de vista entre Alvarez i Rascagneres va tenir lloc durant la presentació de la campanya de divulgació de la Llei de drets i deures dels usuaris del sistema sanitari, aprovada a finals del mes passat.



«Aquesta llei és una peça fonamental per a la reforma sanitària i garanteix el paper actiu del pacient en l’ús del sistema», va destacar el ministre durant l’anunci del repartiment de 25.000 díptics i 460 cartells als centres sanitaris i sociosanitaris del país per conscienciar els ciutadans La campanya incideix en el drets i els deures dels usuaris, a més de la relació amb la història clínica compartida.

El PS pregunta per la CASS / El conseller general del PS, Pere López, va registrar ahir dues preguntes orals sobre les mesures per afrontar el dèficit de la CASS que s’hauran de respondre a la pròxima sessió. La primera va ser: «Per què no s’ha presentat encara el llistat de propostes i actuacions necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions» i «quan pensa el Govern regular les mesures previstes en el pressupost de la CASS pel 2018», segons el PS «copagament o eliminació de serveis», entre d’altres. La segona qüestió registrada demana la compareixença de Rascagneres al Consell per explicar l’informe de seguiment i control de la Reserva de Jubilació de 2016.