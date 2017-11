Notícia Font vol que el PS s’allunyi del PSC i PSOE pel tracte a Catalunya L’exconseller demanarà a l’executiva que deixi de formar part de l’Internacional Socialista El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Autor/a: ALBERT BERTRAN

L’exconseller general i membre de l’executiva del Partit Socialdemòcrata (PS), Jordi Font, és molt crític amb la posició que ha adoptat el PSC i el PSOE davant la situació que viu Catalunya. Malgrat no posicionar-se ni a favor ni en contra del procés d’independència català, Font va deixar molt clara ahir la seva opinió sobre la vulneració de drets fonamentals que considera que l’Estat espanyol està duent a terme sobre el poble de Catalunya. Per això, l’exparlamentari vol que el PS deixi de formar part de l’Internacional Socialista, de la qual també formen part el PSC i el PSOE, ja que considera que amb el seu silenci són «còmplices» de les accions del Partit Popular (PP). «No entenc que callin i que no reaccionin davant la barbaritat dels fets».



El socialdemòcrata ja ha informat a l’executiva de la formació el seu pensament i presentarà la proposta al comitè directiu «per saber com pensa la gent del partit i si estan d’acord amb la meva opinió o si estic en minoria com ja m’ha passat en altres ocasions». En tot cas, Font sentencia que «no estic a gust amb una Internacional Socialista que no reacciona davant la vulneració de drets fonamentals». Des del seu punt de vista, el PS ha d’adoptar un posicionament davant la violència exercida per part del Govern espanyol i no pot ser «còmplice» juntament amb els seus homònims.



L’exparlamentari va considerar que la Constitució espanyola no pot «prohibir que un poble com el català s’expressi» i va lamentar que el PSOE no aprofiti la ocasió per «fer una moció de censura al PP», ja que creu que «en aquest moment tothom li donaria suport».



Trobada internacional a Barcelona / Font també va informar que la setmana que ve tindrà lloc una trobada internacional dels partits socialistes a Barcelona i que, en cas que li demanin a ell que hi vagi en representació dels socialdemòcrates andorrans, rebutjarà la proposta i comunicarà als responsables de la trobada de la capital catalana els seus motius per no assistir-hi.