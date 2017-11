Notícia Unió Laurediana es queda sola intentant arraconar Rossell El rampell de dimissió evidencia les diferències entre Pintat i Gallardo Pintat, Camp i Gallardo conversen al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

El rampell de dimissió del secretari general de Liberals d’Andorra (Ld’A), Amadeu Rossell, que a efectes pràctics va quedar en res, ha evidenciat, encara més, el malestar que hi ha dins del partit i que té de rere fons l’elecció del futur líder de la formació per a les properes eleccions generals. Segons diverses fonts consultades, en la reunió de l’Executiva Nacional que va tenir lloc dimarts, els membres d’Unió Laurediana (UL) van reiterar que era necessari esclarir el que havia passat amb la suposada dimissió de Rossell i van demanar que es convoqués un congrés específic per debatre sobre aquesta qüestió. El president del partit, Jordi Gallardo, els va respondre que perquè la dimissió d’un membres sigui aprovada cal que es comuniqui formalment al president i que això no s’havia fet, per la qual cosa la cessió del càrrec mai va ser efectiva.



Durant la reunió, per tant, es va tornar a reiterar la confiança de l’executiva a Rossell. Les fonts consultades, però, van confessar que la trobada es va veure envoltada d’una gran tensió i es van viure escenes de crits i discussions. La disputa entre els que donen suport a Jordi Gallardo per liderar la llista en les properes eleccions i els que estan al costat que Josep Pintat repeteixi es fa pal·lesa en cada moviment liberal. De fet, la tensió ja s’ha notat en altres ocasions com va passar amb la proposta de moció de censura al Govern de Martí per part de Rossell i que finalment no va tirar endavant o, més recentment, amb els dos vots que els liberals van cedir a DA perquè les lleis de transferències i competències tiressin endavant.



Elecció del candidat / Precisament sobre el nou candidat, Ld’A va enviar ahir un comunicat informant que la reunió de l’executiva va servir per «validar el procés» d’elecció, sense especificar de quin procediment es tracta. Més enllà d’aquesta decisió, però, el comunicat va servir al partit per deixar clar el seu suport a Rossell, que va ser l’encarregat d’anunciar la notícia. Concretament, el secretari general va indicar que al llarg de la setmana vinent «es posarà en marxa una ronda de trobades amb els comitès parroquials amb l’objectiu d’informar i de compartir amb la seva militància el procediment que la formació farà servir per a l’elecció del cap de llista de les pròximes eleccions generals». D’aquesta manera, va afegir, es compleix amb el mandat del Congrés del passat 21 de maig on «es va proposar un procés democràtic i participatiu que inclogués la militància de Liberals d’Andorra».



Llistes transversals / D’altra banda, la reunió també va servir per informar a tota l’executiva de la proposta formulada per Socialdemocràcia i Progrés (SDP) de realitzar llistes transversals a les circumscripcions territorials i el possible recurs d’inconstitucionalitat de les recents lleis aprovades de competències i transferències.