Lluelles recuperarà la radiodifusió del segle XX

El Consell de Ministres va aprovar ahir l’adjudicació dels treballs de disseny i d’impressió de l’estudi La radiodifusió a Andorra al segle XX. L’adjudicació, que s’ha fet mitjançant un concurs públic, ha recaigut en l’empresa Jecomdisseny per un import de 14.317 euros.



L’estudi ha estat encomanat pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i coordinat per l’Arxiu d’Etnografia de l’Arxiu Nacional d’Andorra. L’encarregada de realitzar l’informe serà la doctora en geografia i història, Maria Jesús Lluelles, i l’objectiu principal serà aprofundir en la història de les dues emissores que hi havia llavors al Principat i donar a conèixer la repercussió social i comunicativa que van tenir per a Andorra i els seus ciutadans.

Recerca / Es tracta d’un treball de revisió bibliogràfica i documental des del rigor històric per entendre el que va succeir amb les ràdios i les conseqüències que van tenir per al país. A més, aquest estudi dóna continuïtat al projecte de l’Arxiu d’Etnografia Ràdio Andorra, que consistia en un relat coral.



El termini per a la realització dels treballs de disseny i d’impressió és de tres mesos a partir de la seva adjudicació.



Maria Jesús Lluelles ha fet diversos projectes d’interès històric per al Principat, com el llibre La transformació econòmica d’Andorra o l’estudi col·lectiu Impacte de la immigració a Andorra.