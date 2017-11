Llovera no es recupera a temps i descarta participar al Ral·li Dakar

L’any que havia tancat més aviat que mai la seva participació al Ral·li Dakar, Albert Llovera no hi podrà participar. No es recupera a temps de la intervenció que se li va realitzar per estar en les millors condicions per a la cita sud-americana del pròxim mes de gener, pel que renuncia a ser-hi present.



Setmanes enrere va ser intervingut al dit polze de la mà esquerra. Està en ple procés de recuperació, però el fet de no haver pogut competir i no poder preparar el Dakar amb el camió de l’equip Bonver Dakar Project el va decidir-se a renunciar. «M’estic recuperant de manera excel·lent de l’operació i els terminis de recuperació s’estan complint. Per competir en una prova com el Dakar has d’estar al 100% físicament, en aquesta ocasió no compliria aquesta premissa i he pensat que per no poder gaudir de la carrera millor quedar-me a casa. Si quan les condicions físiques són bones estic dos o tres mesos a recuperar-me, quan la situació no és l’òptima tot es complica», exposa el pilot andorrà. Va decidir passar pel quiròfan perquè «el dolor, de vegades, era insuportable» i «l’única solució era la intervenció quirúrgica per recompondre l’articulació». Quan va ser operat sabia que «hi havia la possibilitat de no arribar al Dakar, però l’esmentada intervenció era inajornable». Finalment la pitjor de les opcions es compleix.



En el període de recuperació, que va iniciar-se tot just sortir de l’hospital, «ens vam marcar una sèrie d’objectius i tot està sortint segons aquesta previsió. A més, a Medisport, a part de recuperar-me la lesió de la mà esquerra, m’estan recol·locant part del meu cos, que amb l’esforç acumulat d’anys, hi ha coses que estan una mica fora de lloc». Un cop va veure que no era posible competir a començament d’any a Sud-amèrica, els components de l’equip Bonver Dakar Project «m’han donat suport en tot moment i m’han deixat les portes obertes per a pròximes edicions del Dakar i fins i tot per algun que un altre projecte que pogués sorgir una vegada recuperat al 100%. En paral·lel amb la meva recuperació, seguiré treballant per poder tornar a competir al més aviat possible però sense forçar en cap moment la meva posada a punt».



En els propers temps el màxim objectiu de Llovera és el de recuperar-se i estar en les millors condicions. A partir d’aquí començarà a valorar projectes que es puguin fer realitat en alguna de les modalitats en les que ha pres part. El Dakar del 2019 és una opció que queda sobre la taula i tornarà a ser una fita de futur. De cara a la pròxima temporada ja pensa en posar-se al volant d’algun vehicle per competir.