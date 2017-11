Notícia Un total de 114 residents van avortar a Catalunya el 2016 El perfil majoritari és una dona soltera, d’entre 25 i 34 anys i assalariada Un test d’embaràs. Autor/a: EL PERIÒDIC

Un total de 114 dones van interrompre voluntàriament el seu embaràs en clíniques catalanes durant l’any passat. La xifra, facilitada pel departament de Salut de la Generalitat, és lleugerament inferior a la registrada el 2015, quan van avortar un total de 120 residents. Pel que fa al perfil, el major nombre de dones tenien entre 25 i 34 anys (46,5%), solteres (65,8%), amb estudis de segon grau (61,4%) i assalariada (79,8%).



Cal destacar que el 2016 hi ha una reducció del nombre de noies menors de 20 anys que han decidit interrompre l’embaràs. L’any passat van prendre la decisió nomes sis dones, mentre que el 2015 en van ser 19 i el 2014, vuit. També el 2009, 2010 i 2011 la xifra va ser força elevada en aquesta franja d’edat, arribant als 16 casos. Pel que fa a la resta de grups d’edat, entre 20 i 24 anys es van concentrar 14 dones (12,3%), entre 35 i 59 anys en van ser 22 (19,3%) i més grans de 39 anys van ser 19 dones (16,6%).



el perfil, al detall / Si es té en compte la situació laboral, el gruix més important de dones es concentra en les assalariades, com ja ha passat els altres anys. En total, fins a 91 dones de les 114 rgistrades treballaven a sou, seguides d’estudiants i aturades –sis persones en cada cas–, de mestresses de casa (4) i només en una ocasió era una empresària amb treballadors. Els sis casos restants no constava la seva situació laboral.



En el cas de l’estat civil, 75 de les interrupcions voluntàries van ser per part de dones solteres, 24 eren casades, vuit estaven separades, quatre divorciades i tres no ho van indicar.

Finalment, el nivell d’estudis també es rellevant. El major gruix de casos són persones que tenien el primer o el segon cicle de segon grau. Exactament, van ser 35 dones en cada cas que va decidir avortar. Les xifres mostren que 24 dones tenien el tercer grau d’escoles universitàries, 13 tenien el primer grau, cinc el tercer grau d’escoles tècniques i postgraduats, una no tenia estudis i l’altra va preferir no constatar el seu nivell d’instrucció.



Comparació amb els anys anteriors / El 2016 s’ha registrat el nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs més baix dels últims anys. Així, el 2015 en van ser 120, el 2014 van ser 124, el 2013 fins a 131 i 133 el 2012.