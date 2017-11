El codi de procediment civil, inviable sense la nova Seu

La reforma del codi de procediment civil no es pot aplicar fins que no existeixi la nova seu de la Justícia, que es preveu que estigui enllestida el juny del 2019. Així ho alerten tant el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, com la degana del Col·legi d’Advocats, Sophie Bellocq, a EL PERIÒDIC.



El reglament, que s’espera que entri a final d’any a tràmit parlamentari, contempla que els judicis civils es facin amb vistes orals. El problema rau que les audiències seran enregistrades i, per tant, l’actual seu no té les infraestructures necessàries per filmar-les. «Necessitem tenir unes instal·lacions més adequades com un sistema de filmació per enregistrar les vistes», especifica Casadevall, que hi afegeix que això no es pot aplicar fins que no hi hagi la nova Seu de la Justícia on s’instal·laran càmeres. «Adaptar les condicions en aquest edifici vell, amb males condicions és tirar els diners», valora.



D’una manera similar s’expressa Bellocq. «Si no està la nova seu de la justícia, amb les instal·lacions que hi ha ara a la batllia no es pot aplicar. És inviable», indica la degana.



Actualment, els judicis civils es fan per escrit tant la demanda, la contestació, la presentació de proves, les al·legacions com les conclusions. Un cop s’ha resolt la primera instància, si una de les parts ho demana, la segona instància es pot fer via oral. Amb l’entrada del nou reglament, es contempla que tot això es faci per via oral, tal com passa en els casos penals. Aquest canvi ha aixecat polseguera entre alguns advocats especialistes en civil. «No estan d’acord en la necessitat de les vistes orals perquè pensen que podrien continuar amb la importància de l’escrit. Com que hi hauran les vistes tot canviarà totalment», relata Bellocq, que assegura que això no és una reforma que s’ha pensat en de dos dies, sinó que porten treballant quatre anys amb la modificació.



Ara bé, tant Casadevall com Bellocq opinen que el nou sistema aportarà avantatges. Per la lletrada, el fet que es puguin enregistrar «és un progrés evident» perquè després les podrà visualitzar un tribunal en cas que hi hagi una segona instància. «Tots som éssers humans i una secretaria judicial pot apuntar el que pot», remarca Bellocq.



L’objectiu d’aquest canvi és agilitzar els processos judicials. Precisament, la lentitud de la justícia és una de les queixes formalitzades en el raonador del ciutadà. «És un canvi important i farà que els judicis vagin més de pressa», assenyala Casadevall. «Avui hi ha uns terminis que no respecten i això desembussarà els tribunals, les sentències sortiran més ràpida i els judicis seran més curts», sentencia Bellocq.