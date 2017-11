El festeig amb UL provoca la primera marxa a DA

Encara que feia dies que anunciava que deixava DA i que no ho faria sol, dijous a la nit el conseller d’Obres i Urbanisme del Comú de Sant Julià de Lòria, Joan Vidal, va deixar de militar durant una reunió del comitè local. Això sí, de moment marxa sol i ni Joan Gómez, ni Rossend Duró, ni les conselleres comunals Meritxell Teruel i Paqui Barbero l’acompanyen.

Tanmateix, és palpable el malestar existent entre els membres del comitè local i, lògicament en Laurèdia en Comú, la marca blanca que va apadrinar DA i que va aconseguir desbancar Unió Laurediana (UL) de la corporació, en la que va ser la gran sorpresa dels comicis comunals del 2015.

Des de DA ahir es va voler transmetre un missatge de tranquil·litat. «Si haguessin marxat tots els membre de DA de Laurèdia en Comú es podria parlar de trencadissa, però aquest no és el cas», va assenyalar un destacat membre de la formació taronja.

La marxa de Vidal no és vista com una gran pèrdua i des de DA s’assegura que el conseller comunal no va explicar dijous els motius de la seva marxa. No obstant això, els problemes que es viuen dins de DA és un secret a veus. No agrada gens la bona sintonia entre el cap de Govern, Toni Martí, i el líder d’UL i president del grup liberal, Josep Pintat, que ha permès aprovar la reforma de les lleis de competències i transferències fins i tot en contra del parer del comitè local de DA a Sant Julià, que considera que l’informe que va rebre el comú deixa clares les presumptes inconstitucionalitats dels dos textos i que quan aquests arribin al Tribunal Constitucional es poden girar contra els interessos dels demòcrates.

Tampoc entenen alguns militants que Martí s’apropi a qui és actualment l’oposició de Laurèdia en Comú, encara que extraoficialment s’apunta a què el pacte entre Ld’A i UL té data de caducitat, precisament la que marca el final de la legislatura.