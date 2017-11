Prop de 3.500 visitants degusten els vins a Sant Julià

La 5a Trobada internacional de microproductors de vi a Andorra han tacnat avui les portes al públic amb un balanç de prop de 3.500 visitants, repartits de manera similar entre els dos dies del cap de setmana. Una xifra que entrava dins dels càlculs que havia fet el Comú de Sant Julià de Lòria, que organitza l’esdeveniment, i també s’ha apuntat que és una dada similar a l’edició de l’any passat. «La valoració és molt positiva i estem contents perquè els mateixos expositors ens han felicitat per l’organització», va explicar el director de la fira, Jordi González de Alaiza.

Per primera vegada, l’esdeveniment vinícola s’ha celebrat sota la marca Explòria, que identifica la parròquia laurediana com l’espai de micro fires d’Andorra per excel·lència. Com a novetat d’enguany també cal destacar que la presència a la fira ha tingut un preu: 300 euros per estand. Tot plegat ha permès al comú lauredià instal·lar dos recintes separats. En un s’hi han instal·lat els 75 microproductors presents a la fira i en l’altra s’hi han desenvolupat conferències, exposicions d’objectes i art relacionats amb el vi i també s’hi han fet degustacions i s’ha interpretat música. «La gent ha quedat sorpresa del nivell dels conferenciants», va destacar Alaiza. Tot i això, va indicar que l’afluència de públic «no ha estat espectacular». Amb la trobada, segons va apuntar el director de la fira, també s’ha aconseguit donar a conèixer els productors andorrans als altres assistents, provinents de vuit països diferents, informa l’ANA.

Davant d’algunes crítiques respecte com s’ha realitzat la promoció de la trobada, Alaiza va indicar que «s’ha fet de manera correcta i s’ha fet arribar a totes les empreses comercialitzadores de vins la informació i esperem que demà dilluns vinguin». I és que malgrat que la cinquena edició de la fira ha tancat les portes al públic, demà dilluns està oberta només per als professionals perquè les bodegues puguin fer contactes amb proveïdors i el sector de la restauració i puguin tancar acords. De cara a l’edició de l’any que ve Alaiza espera que es puguin repetir o fins i tot incrementar les xifres de visitants i les de microproductors.