Obres d’art per recaptar diners per a projectes socials

Una vuitantena d’obres, entre antiguitat i pintures i escultures d’artistes com Àngel Calvente, Carme Mas, Francisco Sánchez o Eduard Arranz-Bravo, seran subhastades el 29 de novembre a les 19.30 hores en una iniciativa solidària que ha endegat la Creu Roja andorrana per recaptar fons per als seus programes socials. Es tracta de la primera vegada que l’ONG duu a terme una proposta d’aquestes característiques i l’objectiu és que els diners que es recaptin puguin servir per ajudar aquelles persones que ho necessitin ja que, tal com ha recordat el president de l’entitat, Josep Pol, malgrat la recuperació econòmica encara hi ha «moltes persones amb necessitats».

D’aquesta manera, Pol ha recordat que al llarg dels anys l’ONG ha hagut de destinar cada vegada més diners a fer front a les necessitats socials. En funció de la recaptació, tal com ha afegit el director general de la Creu Roja, Jordi Llansó, es dotaran els diferents programes que duu a terme l’ONG.

El mateix dia de la subhasta, entre les nou del matí i les set de la tarda, les persones interessades podran veure les obres que se subhastaran.

Tal com han assenyalat tant des de la Creu Roja com els galeristes, els preus de sortida seran “molt assequibles” i així es podran comprar obres d’art a partir de 150 euros. Les galeries que hi prenen part són Marcs Estil, El Troc i Pilar Riberaygua. Tant Joseba Imanol, de Marcs Estil, com José Serrano, d’El Troc, han destacat que esperen que aquesta iniciativa sigui un èxit i han destacat tant la implicació dels artistes com el fet que hi hagi “un ampli ventall” d’obres d’art i de preus per escollir.