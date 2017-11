La Font Blanca necessita arribar als 150 voluntaris

La pròxima edició de la Font Blanca comença a prendre forma. Ahir es va celebrar al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino la primera reunió de voluntaris, per explicar algunes de les característiques de la prova i del funcionament d’aquesta. L’esdeveniment, organitzat per la Federació Andorrana de Muntanyisme, necessita per al seu normal funcionament 150 voluntaris.



Es portarà a terme el 27 i 28 de gener del 2018. A la primera jornada es realitzarà la cursa individual a Arcalís, i l’endemà serà el torn de la vertical a Arinsal. És la tercera cita del calendari de la Copa del Món. L’estrena es produirà a la Xina el 15 de desembre, i li seguirà l’SkiMo-Villars (Suïssa) el 14 de gener. En la trobada els van exposar les característiques dels recorreguts, un repàs de les tasques que desenvoluparan i el calendari d’activitats previst. L’organització posa a disposició dels voluntaris unes formacions de primers auxilis impartits per la Creu Roja, un curs d’autorescat en cas d’allau pels Bombers d’Andorra, i un altre de perfeccionament d’esquí de muntanya del Club Pirinenc Andorrà.



La prova també té un caràcter solidari i convida a tots els que d’alguna manera hi formen part a participar en el projecte integrador destinat a nens discapacitats de Buthan, col·laborant amb Unicef. Des d’ahir està activa la nova web (www.fontblanca.ad) on hi està integrada tota la informació de la prova. Els voluntaris també compten amb un apartat específic amb diferents aspectes, com notícies i formacions. A través d’aquesta mateixa web es poden realitzar les inscripcions per ser voluntari. H