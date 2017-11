La prestació de l’atur es podrà cobrar amb 90 dies sense feina

Un dels compromisos electorals que va assumir Toni Martí quan aspirava a ser cap de Govern va ser crear una nova llei d’ocupació. Sis anys i mig després, a falta d’un any i mig per acabar la seva segona legislatura, per fi sembla que el Govern s’ha posat mans a l’obra. Xavier Espot va anunciar ahir que ja hi ha un avantprojecte de llei i que, si tot segueix el curs normal, a principis de l’any que ve entrarà a tràmit parlamentari perquè es pugui aplicar amb Martí encara de cap de Govern.

Un dels punts cabdals de la nova normativa és que, si a dia d’avui per cobrar l’atur és obligatori donar-se d’alta al Servei d’Ocupació i esperar 45 dies, aquesta opció es mantindrà però també hi haurà una altra via per rebre l’ajut: ja no caldrà inscriure’s per poder cobrar per desocupació involuntària, tot i que hauran d’esperar el doble de dies –90– en estat d’atur.

En general, però, no hi haurà gaires canvis. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior va deixar clar que tan sols es tracta de donar suport i continuïtat a un text reglamentari ja constituït el 2009 (quan encara no manava Demòcrates per Andorra) i que passarà a convertir-se en un text legal «amb algunes modificacions puntuals», com l’exposat del termini d’espera per cobrar l’atur o d’altres com, per exemple la creació d’un règim d’infraccions: «Hi haurà molts drets per als usuaris, però també obligacions», va detallar Espot. Incomplir-les, en funció de la gravetat, en cap cas pot desembocar en una multa econòmica però sí en la pèrdua de l’ajut –que en els millors dels casos pot arribar a ser d’uns mil euros al mes– o en què el Servei d’Ocupació doni de baixa el ciutadà en qüestió. Sonarà estrany, però és sabut –i així ho diuen les dades oficials del servei d’estadística– que a Andorra hi ha més demanda de feina que gent desocupada (menys de 400) i per això actualment cobren l’ajut per atur involuntari 18 persones per situacions d’eventual precarietat social. Amb la nova llei, els requisits, lògicament, s’enduriran més.

També perquè el pla de formació o les obligacions associades a la desocupació involuntària seran més i millors. «Més de 280 persones han aprofitat una vintena de cursos del Servei d’Ocupació i moltes fins i tot les han vingut a buscar d’empreses quan encara no havien acabat la formació», va exposar el ministre d’Educació. Amb la nova llei, també s’implantarà un catàleg més dinàmic i, sobretot, que s’adeqüi a les necessitat dels inscrits al servei. Caldran, doncs, reavaluacions constants d’aquests cursets que també promet el ministre d’Educació i Ensenyament Superior.

L’Objectiu no és reduir l’atur

Així doncs, l’objectiu de la nova llei d’ocupació no és el de rebaixar la xifra d’aturats que, amb tot, sí que s’espera que baixi per sota dels 300, una xifra que seria històrica. El que busca la nova llei en un servei més professional cap al ciutadà –«millor i més ampli», segons va detallar Espot–, amb tipus de modalitats que Ocupació no oferia com per exemple un servei de foment de l’auto ocupació i l’emprenedoria, avui en dia molt assentats en la societat andorrana. Serà també un servei més personalitzat i àgil gràcies a la regulació que es preveu en el funcionament intern, tant per als treballadors en situació de recerca o millora de feina com per a les pròpies empreses, que són les destinatàries de les accions del Servei d’Ocupació.

La nova llei, doncs, es preveu, segons Espot, «moderna, pionera i capdavantera, amb un model similar al que fan servir als països escandinaus» i lluny d’altres com l’espanyol, al qual la realitat és ben diferent. Això, però, es podrà demostrar a principis de l’any que ve quan superi tots els processos d’aprovació. H