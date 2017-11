Els grups aniran a la propera reunió amb la UE

El Govern vol anar acompanyat dels presidents dels grups parlamentaris a la propera reunió amb la Unió Europea que tindrà lloc l’11 de desembre, seguint l’oferta que el cap de Govern, Toni Martí, va fer ara fa vuit dies a tot l’arc parlamentari perquè se sumin a les negociacions a Europa en primera persona i en directe.



«La setmana passada es va trametre una carta als grups parlamentaris però cal que hi hagi un document concret de compromís signat entre el Govern i les forces polítiques per a concretar com s’han de dur a terme les negociacions conjuntes», va respondre el ministre Portaveu, Jordi Cinca a una pregunta sobre la formalització de l’acord amb els presidents dels grups.

«Si podem tancar aquesta qüestió la setmana que ve, no esperarem a la següent», va declarar Cinca tot assenyalant la urgència de Govern per tancar aquest acord i portar-lo a terme. «La voluntat de l’executiu és tancar l’acord ràpidament però els partits poden fer esmenes», va explicar Cinca.



El ministre Portaveu va recordar que «l’oferiment fet als grups, i especialment als de l’oposició, reforça la idea que el tema de l’encaix amb Europa no és una qüestió formal sinó que dibuixarà el futur d’Andorra i hi han de participar el conjunt de les forces polítiques». Cinca va avançar que «el proper any serà molt intens amb vuit o nou trobades per poder tancar l’acord amb Europa el 2019», per aquest any només queda una reunió pendent, la del mes vinent.

Crisi liberal

Preguntat per si la crisi dels liberals podria afectar la delegació andorrana que ha d’incloure els grups parlamentaris, Cinca va voler evidenciar la distància amb la situació: «No em pertoca a mi valorar les vicissituds de cada grup», va etzibar. Tot i això, va explicar que la delegació estarà formada pels presidents dels grups parlamentaris i que si aquest canvia, es reflectirà també en els enviats a les negociacions. «El president del grup parlamentari serà sempre la persona més representativa», va opinar.



«S’està articulant una manera d’amalgamar la representació d’Andorra per anar a negociar tots a una a la Unió Europea», va assenyalar Cinca, en referència a la manera d’encabir totes les sensibilitats de l’arc parlamentari en les trobades.

Trobada trilateral

El ministre Portaveu va explicar que bona part del Consell de Ministres d’ahir es va dedicar a analitzar la trobada trilateral amb San Marino i Mònaco per l’acord d’associació.

Cinca va destacar els aspectes comuns «suficients per demanar un tracte a mida dels tres països i de les seves especificitats, vinculades a les quatre llibertats que es negocien». La valoració de la reunió trilateral va ser «molt positiva» i que els tres estats junts poden aconseguir més flexibilitat per part de la UE.