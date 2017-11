Martí: «Tots tenien ganes d’anar al Constitucional»

El cap de Govern, Toni Martí, va criticar ahir que «hi havia moltes ganes» de portar la reforma de les lleis de competències i transferències comunals al Tribunal Constitucional i que «es tombessin». El líder de l’Executiu reaccionava a l’anunci de la unió de forces dels tres grups de l’oposició per portar els textos legislatius a la justícia i esbrinar així si efectivament hi ha indicis d’inconstitucionalitat o no, tal com va avançar ahir aquest rotatiu.



En tot cas, el màxim representant del Govern va afirmar que «és legítim i tenen tot el dret de fer-ho» que els consellers generals portin les dues lleis al Constitucional si tenen dubtes. Amb tot, va criticar que durant els dos anys de negociació els dubtes no es van posar sobre la taula. En aquest sentit, Martí va deixar molt clar que els temes dels quals ara es qüestiona la seva constitucionalitat no es van negociar «d’amagatotis l’últim dia», sinó que tots els grups n’estaven al corrent. «De sobte hi va haver moltes ganes de portar les lleis al Constitucional quan s’havien debatut i molt durant dos anys», va sentenciar. Per tot plegat, va afegir que els grups haurien de llegir les actes de les reunions perquè són «molt il·lustratives».



En tot cas, Martí va concloure que el tribunal finalment «dirà el que dirà» i donarà «més garanties» a la reforma.