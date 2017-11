L’escriptura d’Anna Frank s’exposarà al Consell General

El color polític no ha d’influenciar en la creació d’un centre

Anna Frank va ser traslladada a Auschwitz, el setembre de 1944, i després al camp de dones de Bergen-Belsen, on va contraure el tifus i va morir el març de 1945. El diari de la jove es va publicar primer amb el títol La casa de darrere, informa l’ANA.

Entre el testimoni i els relats imaginaris, l’escriptura servia per a Frank com un mitjà d’evasió, de reflexió i d’autocrítica, però també d’expressió dels somnis i de les esperances que nodria. Tot això s’explica en l’exposició itinerant que, després d’estar un mes al Consell General, s’instal·larà a l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp i, després, al centre de formació professional, a Aixovall.

Anna Frank (1929-1945) va ser una noia alemanya, jueva, que durant més de dos anys va viure amagada a Amsterdam, fins que els nazis la van localitzar a ella i a la seva família i la van enviar a un camp de concentració, on va morir. Durant el confinament, la jove va escriure un diari que el seu pare, supervivent, va publicar el 1947.

L’exposició s’interessa pel talent de Frank com a escriptora. A més del diari, la jove també tenia una llibreta de citacions, que anomenava Llibre de frases boniques, i els seus contes. Els exercicis creatius que es proposen entorn de l’exposició permetrà als estudiants copsar la importància de la lectura i de l’expressió escrita, especialment a través de la realització de poemes molt breus (haikus, en japonès) o twaiku’s (contracció de Twitter i haiku).

La mostra itinerant es complementa amb eines digitals que es poden descarregar en línia: Com vivia Anna Frank durant les persecucions?, i Quin lloc ocupaven per a ella la lectura i l’escriptura durant la reclusió?.

El vestíbul del Consell General acollirà, del 26 de febrer al 23 de març de l’any que ve, l’exposició itinerant Llegir i escriure amb Anna Frank, una mostra pedagògica en llengua francesa perquè els estudiants de 9 a 15 anys aprenguin per què i com escrivia la jove i posin en pràctica l’escriptura amb propostes enginyoses i divertides.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació