Vargas rebaixa punts i és cinquè en un supergegant a Hemsedal

Avui toca un segon supergegant per a les dues categories.

Vargas era l’únic representant tricolor en la categoria masculina, però en fèmines hi havia una delegació més nombrosa i encapçalada per Carmina Pallàs, que també va aconseguir rebaixa de punts en un altre supergegant. Pallàs va finalitzar 11a amb un crono de 1.16.57, a 1.15 de la vencedora, la noruega Hannah Saetherey (1.15.42), i amb 36.50 punts, que milloren una mica els seus actuals 38.28.

El corredor de l’equip masculí va realitzar una gran carrera en un supergegant FIS. D’una banda, va aconseguir una meritòria cinquena posició sobre un total de 106 participants, amb un crono d’1:14.71, a només nou centèsimes del podi que va tancar el corredor local Ola Einbu Baugeroed i a 61 centèsimes del guanyador, el també noruec Tomas Markegaard. De l’altra, Vargas va aconseguir rebaixar la seva puntuació en aquesta disciplina. Si tenia 42,76 punts a la darrera llista publicada per la FIS, ahir va aconseguir a Hemsedal 32,75. Acompanyat amb una altra rebaixa, l’integrant de l’equip masculí de la FAE veuria millorat el seu rànquing substancialment.

Les competicions d’ahir per als corredors de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) es van focalitzar a l’estació noruega de Hemsedal. Allà van haver-hi dos noms propis: Mati Vargas i Carmina Pallàs.

