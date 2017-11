El circuit del Pas rep un rentat de cara important per a les GSeries

Les Crèdit Andorrà GSeries 2018 marcaran un abans i un després. És l’any de la gran renovació de l’escenari de competició d’una competició única d’automobilisme sobre gel que aquest hivern complirà la 13a edició. El circuit del Pas, per fi, viurà una remodelació important més que necessària, perquè el cert és que queia a trossos. Literalment. Ningú no va fer mal de miracle. Des d’ara, la instal·lació que explota l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) estarà més adequada als temps que corren: un circuit modernitzat amb nova tecnologia, amb un nou espai per al públic i una altra també per als boxes. Les reformes també s’han fet a nivell esportiu, amb un format nou de competició que hauria de ser més dinàmic i atractiu. El nou director de la cursa, Àlex Bercianos, va ser ben clar amb aquesta aposta: «Les GSeries és una prova de referència a Andorra del món de la neu. I la neu és un pilar al Principat. Els canvis han d’ajudar a fer un campionat més atractiu i competitiu».

Una grada quatre vegades més gran

Si l’antic espai per al públic estava a l’altra banda de la graella de sortida i constava d’uns 120 metres quadrats, ara està a prop de la zona de boxes i ha multiplicat les seves dimensions per quatre. «Sabem que l’espectador és una part important de l’espectacle i tindran una zona més confortable», va explicar ahir el nou director de la cursa, Àlex Bercianos. Així doncs, tenint en compte les baixes temperatures que hi ha al Pas al gener i el febrer, hi ha un nou espai de tres plantes, la més alta una terrassa amb una gran visió: «La visió és panoràmica, es pot veure clarament tot el circuit i per tant serà possible seguit totes les carreres al detall», va afegir.

El calendari 2018 té cinc carreres: el 13 i el 27 de gener, el 3, el 10 i el 24 de febrer més el 3 de març com a reserva

Una altra inversió de pes s’ha destinat a la tecnologia, ja que la que hi havia estava totalment desfasada. A partir d’ara no tindrà res a envejar amb altres circuits de referència; hi haurà un sistema de cronometratge propi que podrà marcar els temps parcials perquè se sàpiga quines són les zones més ràpides i lentes. Més informació per al públic i per als pilots, que a més gaudiran de càmeres per gravar les sortides i tots els revolts, banderes de LED per als controladors i fins i tot una torre de direcció de cursa com deu mana, a la qual es processarà i emetrà tota la informació.

Una major seguretat

La inversió tecnològica serà un reforç que també ajudarà a guanyar en seguretat. «El motorsport és sempre perillós, per tant no és poca qualsevol iniciativa per evitar al màxim possible posar el risc als pilots», va apuntar Bercianos. De fet, l’ACA fins i tot s’ha posat en contracte amb la Federació Internacional d’Automobilisme perquè totes les tasques que s’han fet per garantir la seguretat estigui feta sota l’homologació de l’entitat que presideix Jean Todt.

La zona de boxes també ha patit una metamorfosi, principalment a la zona reservada per als equips, amb la construcció d’una línia de deu boxes individuals, amb accés frontal directe des del pit lane i des del darrere per a furgonetes. A la part superior de cada box hi haurà una àrea de descans i la corresponent terrassa, que oferirà als encarregats de posar l’espectacle a la pista a tenir una espera més còmoda i amb una visió que res tindrà a envejar de la del públic.

Aquests canvis s’han estés a l’organització, que també tindrà canvis a partir de l’edició del 2018. S’estrena equip, amb el ja citat Bercianos –expilot i responsable de l’escola de conducció Snow Driving– com a director i Berta López i Alícia Rayo com a comissàries esportives.

Competicions separades

Un any més, hi haurà dues categories –GSeries i GSeries 2–, però al 2018 no compartiran torns durant tot el dia. La màxima categoria es disputarà en jornada matinal (de nou del matí a una de la tarda) i la segona, a la tarda (de tres a set). «Quan es disputava durant tot el dia, es feia molt llarga la jornada i d’aquesta manera no hi haurà pauses. Hi haurà emoció constant i serà més exigent per als pilots, que gairebé no tindran temps entre cursa i cursa», va valorar el director de l’organització. Això sí, es mantindran les cinc tandes: escalfament, entrenaments lliures, qualificació –que establirà l’ordre de pilots a la graella de sortida de les finals per volta ràpida–, sèrie i finals.

Un pilot de casa i fix cada hivern a les GSeries com és Edgar Montellà va valorar més que positivament aquests canvis: «És el campionat més divertit que he disputat mai. Hi ha contacte, adrenalina, derrapatges... Amb els nous canvis que s’han fet, el 2018 promet».

Des d’ara fins a la primera carrera hi ha prou temps per treballar en crear la base de gel i adequar el terreny. Un mes i mig, ja que el tret de sortida es donarà el 13 de gener vinent tot i que el dia abans es destinarà a l’assaig general per als participants de la categoria GSeries.. El calendari 2018 constarà de cinc proves, que es completaran el 27 del mateix mes, a més del 3, el 10 i el 24 de febrer. El 3 de març s’afegeix com una data reserva.