Cañete torna al Lusitans i Llorenç al cuer Penya Encarnada

La Primera Divisió del futbol andorrà, la Lliga Multisegur Assegurances, va viure ahir un episodi rocambolesc amb l’FC Lusitans i la Penya Encarnada, que van destituir els seus entrenadors.

El club que presideix Antonio da Silva va decidir cessar Llorenç Codoñés vist que l’equip vermelho no acabava de tornar a aixecar el vol després de ser el líder a les primeres jornades de lliga. Perdre tres partits seguits contra la UE Santa Coloma, el Tic Tapa Sant Julià i l’Engordany i passant a tenir el Vall Banc a set punts i el líder Engordany ha estat un factor clau. El substitut és un vell conegut per al vestidor vermelho: Raúl Cañete, que actualment estava sense equip.

La Penya Encarnada també va decidir prescindir del seu entrenador, Vicente Muñoz, perquè no ha sumat ni un punt en les deu primeres jornades Així que per completar el joc a dues bandes el relleva a la banqueta Llorenç Codoñés, que ja havia estat l’entrenador la temporada passada, sent un artífex de l’ascens directe a la Primera Divisió.