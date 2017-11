El Centre de Tractament de Residus genera electricitat per 4.000 llars

La Comissió d’informació i vigilància del Centre de Tractament de Residus (CTR) es va reunir ahir per fer el balanç del funcionament de la planta durant el 2017. Així, un dels aspectes que van destacar és que des de l’inici de l’any no s’ha registrat cap ultrapassament de les emissions, i s’ha incrementat la producció d’electricitat en un 12,5% respecte al mateix període del 2016. També s’ha incrementat el volum de residus tractats.



Així mateix, tots els valors de mesura i paràmetres de la xemeneia del CTR s’han mantingut també per sota del llindar normatiu. En aquesta ocasió, els balanços presentats tenen en compte el fet que des del mes de juliol es duu a terme la importació de residus procedents de la Cerdanya. Els residus valoritzats generats a Andorra han augmentat un 1,92% respecte al 2016, i el total de residus valoritzats, tenint en compte les importacions, ha estat un 6,5% superior al del 2016.



Aquest increment en el tractament dels residus s’ha traduït en un augment del 12,5% de l’electricitat generada pel CTR, amb una previsió total d’uns 16.000 MWh per al 2017, que és l’equivalent al consum elèctric d’unes 4.000 llars. Igualment, s’ha registrat una reducció del consum de gasoil de la instal·lació respecte al 2016, del -12,5%.



En la reunió també es va presentat l’oferta que s’ha rebut per la licitació dels treballs de comunicació i informació prop de la ciutadania. La comissió va poder conèixer l’oferta per fer les aportacions necessàries, i està previst que es pugui aprovar al consell de ministres durant el mes de desembre. L’objectiu del concurs és reforçar les funcions de comunicació de la comissió als ciutadans, i respon a l’acord de la comissió d’incrementar la divulgació i la informació de cara a la ciutadania, considerant que hi ha un interès en aquestes qüestions. La licitació preveu el disseny de la pàgina web de la comissió i el seu manteniment, actualització i dinamització. També inclou el desenvolupament d’accions de comunicació prop de la ciutadania i la gestió de les demandes i consultes dels ciutadans.



D’altra banda, el Centre de Tractament de Residus va informar que aquest any s’han renovat les certificacions de qualitat, de medi ambient i de seguretat de la instal·lació. La comissió, presidida per la ministra Calvó, compta amb representants del ministeri de Salut, del Comú d’Andorra la Vella, un representant dels cònsols, un representant de l’empresa concessionària del Centre de Tractament Tèrmic de Residus, representants d’APAPMA i ADN com a entitats de defensa del medi ambient i un representant dels veïns de la zona.