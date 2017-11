Esperant la nevada del cap de setmana

Una forta baixada de les temperatures i una nevada que podria afectar a tot el país. Això és el que preveu que succeirà demà el Servei Meteorològic del Govern. «Temps cobert i pertorbat amb nevades a totes les altituds, les nevades seran més conseqüents i contínues al nord del país». Aquest és el pronòstic d’aquest Servei de cara a demà. A més, també incideix en què les acumulacions de neu podrien ser significatives.



A més, també augura que baixaran les temperatures. De fet, demà la temperatura màxima serà d’un grau i la mínima de menys tres graus. En canvi, per a avui, el pronòstic ronda entre els menys dos graus i els cinc graus.

Això, però, encara es podria accentuar més el dissabte quan s’esperen màximes de zero graus i mínimes de menys vuit. Aquest dia, a més, es preveu que es registraran nevades al llarg del matí.

Malgrat les temperatures, les estacions d’esquí esperen obrir amb normalitat. És més, ho veuen amb optimisme. En aquest sentit, estimen que les fortes precipitacions poden deixar bones condicions de neu en aquest primer cap de setmana d’obertura de les pistes. A més, des de Vallnord també van ressaltar ahir que no creuen que s’hagin de tallar carreteres, com va passar el gener passat quan va estar diversos dies tallat l’accés a Arcalís arran de les fortes nevades que es van registrar.



Francesc Areny, director de Protecció Civil, va indicar ahir que de moment estan estudiant si la meteorologia implicarà que implementin alguna mesura o recomanació concreta. «Es preveu que faci fred, que baixin les temperatures i que nevi en tot el país, però haurem d’esperar la primera recomanació del Servei de Meteorologia per veure la qualitat de la neu», va puntualitzar Areny. Des de Protecció Civil preveuen que avui es determini si s’ha de prendre alguna mesura o recomanació.



Ahir, però, ja es van registrar les primeres restriccions a les carreteres. De fet, l’accés a França per la RN22/320 es va haver de restringir als vehicles de 19 tones per les nevades, va informar Mobilitat. Així mateix, era obligatori circular amb dispositius de seguretat a l’a CG-3 a Arcalís i a la CG-2 tant a Canillo com al Port d’Envalira. Des de l’1 de novembre és obligatori portar dispositius de seguretat als vehicles.