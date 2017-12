Vinyes i Caminal, a Lleida a les 4 hores off-road

Diumenge Joan Vinyes i Melcior Caminal, juntament amb el català Quim Guillamet, fan equip a les quatre hores off-road de Lleida, conduint un Volkswagen Golf GTi 2.0 preparat per Baporo Motorsport. Serà la segona vegada consecutiva que participin junts.

Vinyes, guanyador de la prova en tres ocasions, destaca que «sortim a competir i a guanyar, però si és cert que l’entorn de la prova és molt més relaxat i es tracta sobretot de passar-ho tan bé com sigui possible en l’última competició de la temporada. De tota manera, una vegada posats en matèria, hi ha una preparació de l’estratègia a seguir i en general, repeteixo, competir al millor nivell i, si és pot, estar entre els millors al final de les quatre hores». Caminal, que suma dos triomfs a Lleida i que és l’única carrera de l’any en la que pren part, subratlla que «conec el circuit i també el Volkswagen, pel que tinc clar el que em trobaré. El ritme dels meus companys és més ràpid que el meu, mantenir la posició cada vegada que surti a la pista serà el meu objectiu. Si cal atacar, ja ho faran ells».