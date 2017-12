L’EFA no entén les presses del Govern amb la reforma laboral

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) està «preocupada» per la reforma laboral que està pendent d’aprovar el Consell General i no acaba d’entendre les presses de l’Executiu i el grup parlamentari de Demòcrates per Andorra (l’impulsor de la nova llei) a l’hora de voler modificar aquest mercat.

Segons va destacar ahir el president de l’EFA, Francesc Mora, Andorra no s’hauria «de precipitar copiant models» d’altres països i hauria de centrar-se més en fer una legislació «pròpia» i adequada a la seva realitat actual, sobretot per «evitar» cometre els «errors d’altres territoris». De fet, Mora va deixar entreveure que aquesta pressa podria venir forçada per factors externs i que no sap «si s’ha de complir amb alguna cosa» que se li «escapa».

A parer de Mora, la situació laboral del país ha millorat molt, «ja que l’índex d’atur és baix i la conflictivitat laboral, que sapiguem, també». A més, «es comença a veure més iniciatives d’emprenedoria». Per tot, el president creu que caldria afluixar una mica les marxes i fer una reforma més estudiada, amb «millores» en tema de «costos, burocràcia, facilitats per als treballadors i politització sindical».

Les comunicacions

Mora va fer aquestes declaracions durant el discurs de cloenda del setzè Fòrum de l’EFA, on també va aprofitar per retreure la inacció del Govern en relació a les vies de comunicació del país. El president va remarcar que hi ha dos carreteres d’accés amb els territoris veïns i que no pot ser «que una minoria pugui tallar-ne una quan li convingui i que ningú faci res, o per exemple, que a causa de la neu es talli l’altra carretera i que tampoc ningú faci res». Així mateix, Mora va afegir que «no podem tenir únicament comunicació amb la Seu d’Urgell a través d’una carretera que va inaugurar el Bisbe l’any 1913».

El president considera que si no es fan millores en aquest àmbit, «hi haurà perjudicis econòmics». A més, va puntualitzar que ara que es vol encaminar tant el Principat «cap a un procés d’obertura econòmica» caldria que l’expansió «al mercat exterior no fos només jurídica, sinó també palpable».

L’Empresa Familiar considera que l’aeroport de La Seu no és suficient i que cal fer una infraestructura al país

Seguint amb les comunicacions, Mora va especificar que amb l’Aeroport d’Andorra-La Seu no n’hi ha prou i que caldria «anar més enllà. Actualment, el Govern està a l’espera d’aprovar els vols amb GPS, però s’hauria de vetllar pels interessos del país i prendre una solució andorrana», potser «amb una infraestructura més gran i avions de major envergadura, perquè actualment la diversificació econòmica d’Andorra està estrangulada en un coll d’ampolla rígid».

La cass i l’acord d’associació

A l’EFA també li preocupa l’autofinançament de la CASS i la despesa que acumula la parapública. Segons Mora, «òbviament s’hauran d’abordar reformes, però procurant que no es basin en augmentar la pressió fiscal» que ja hi ha actualment i garantint que tots els ciutadans disposin d’una cobertura.

Tanmateix, el president va remarcar que des del sector empresarial es demana al Govern poder tenir més participació en l’acord d’associació que s’està negociant amb la Unió Europea. El col·lectiu creu que s’ha de fer un acord «per guanyar aspectes de forma objectiva sense que suposin després una sorpresa per als ciutadans». Per tant, demana que es «concretin els objectius i els guanys de l’acord» i que el procés es faci comptant amb les empreses del país.

Marc pressupostari

Una de les línies que sí va lloar Mora en relació a les actuacions del Govern és l’«estabilitat financera» i la millora de «les polítiques pressupostàries» de l’Executiu. Ja que fa «anys que no tenim dèficits pressupostaris corrents i que la situació econòmica presenta una recuperació».

La resposta de Martí

En resposta a les paraules de Mora, i aprofitant també el seu discurs de cloenda, el cap de Govern, Toni Martí, va destacar que és cert que les coses «sempre es poden millorar» però que no comparteix algunes de les mancances que denota l’EFA. En aquest sentit, va recordar que s’ha fet un gran treball amb tota la remodelació del sistema financer i que s’han pres mesures «necessàries –tot i que a vegades no siguin ben vistes popularment–, com baixar les pensions als funcionaris», entre d’altres. Tot perquè els pilars del país, «com la banca», tinguin un futur «esplendorós i sota una altra manera de fer».

En relació a la possibilitat d’ampliar les vies de comunicació, Martí va remarcar que és molt difícil (i pràcticament improbable) que es pugui obrir un aeroport en territori andorrà. Tot i això, va afegir que si finalment la infraestructura de La Seu d’Urgell acaba acollint vols amb GPS serà un fet que també influirà de forma molt positiva a la imatge d’Andorra, ja que serà «l’únic aeroport d’Espanya que operarà amb aquest servei».

Finalment, pel que fa a l’acord d’associació, Martí va lamentar que no hi hagi un «positivisme col·lectiu» entorn a com s’està portant la negociació i va recordar que des de les diferents comissions i delegacions s’està treballant dur per arribar a la millor opció i en benefici d’Andorra.

Andorra té 57 empreses de més de 25 treballadors

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) va celebrar ahir el seu setzè Fòrum. Com cada any, els convidats van dialogar entorn a aquest sector i van posar de manifest les seves experiències i coneixements sobre al creixement empresarial i la importància d’expandir-se. L’esdeveniment va comptar amb la presència d’Antoine Mayaud, president del comitè del consell de família de Mulliez, un dels grups més importants del món i que gestionen empreses com ara Auchan, Decathlon, Leroy Merlin o Pimkie.

En relació a les ponències, el president de l’EFA, Francesc Mora, va detallar que cal tenir en ment la noves vies d’expansió i que el Govern hauria d’elaborar mesures per procurar que els negocis nacionals creixin, ja que actualment «només hi ha 57 empreses de més de 25 treballadors. I si es vol encaminar cap a l’obertura econòmica i l’expansió al mercat estranger, caldrà canviar aquesta xifra». En resposta, el cap de Govern, Toni Martí, va detallar que actualment ja hi ha moltes empreses «que operen a països internacionals» i que tenen difusió forana.