El fort vent obliga a tancar la Fiveco

El fort vent que està patint el país durant aquest matí de dissabte, també ha fet acte de presència a Sant Julià de Lòria, i ha aigualit la inauguració de la segona edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió Ecosostenible (Fiveco). L'esdeveniment ha obert les portes a les 10 hores, i a les dotze del migdia el cònsol major, Josep Miquel Vila, acompanyat pel ministre de Salut, Carles Alvarez, i pel ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, han estat els encarregats d'inaugurar la fira. Tot i això, cap a les 13 hores, l'organització ha decidit tancar els dos envelats a causa del fort vent, que en alguns instants ha arribat fins als 120 quilòmetres per hora, segons les previsions meteorològiques.



La intenció, si res no canvia, és que la Fiveco troni a obrir les portes al públic a partir de les tres de la tarda fins a les vuit del vespre, tal com estava previst. “Ha estat una obertura marcada per les inclemències del temps, però esperem que a la tarda i demà puguem gaudir de la fira amb normalitat”, ha ressaltat Vila. Amb més d’una seixantena de vehicles de primeres marques procedents de quilòmetre zero, gerència, demostració i vehicles de lloguer, la fira pretén ser un punt de trobada per aquelles persones que vulguin comprar o provar un cotxe d'ocasió i també per promoure els vehicles ecosostenibles.



Els expositors també ofereixen, als interessats, la possibilitat de provar els vehicles i la novetat d’enguany és la presència dels nous cotxes elèctrics fabricats per Tesla. Tots els vehicles d'ocasió estan situats al recinte A, amb una capacitat de 1.500 metres. Al recinte B hi ha una exposició cinquanta vehicles clàssics de tota mena aportats de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA). En aquest sentit, cal destacar que tothom que ho vulgui podrà realitzar alguna sortida en aquests vehicles pels voltants de la parròquia.



La mostra s'emmarca dins del projecte Explòria, que té com a objectiu dinamitzar i desenvolupar econòmicament i socialment la parròquia. Fiveco és la darrera fira que se celebra a Explòria enguany, abans però, estarà oberta també aquest diumenge, de les deu del matí a les sis de la tarda.



Els treballs del ràfting



El cònsol major ha apuntat davant dels mitjans que les obres del ràfting continuaran durant l'hivern. "La pitjor inclemència seria si el riu baixa amb un gran cabal, però si no és així es treballarà amb normalitat", ha expressa Vila.