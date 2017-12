L’Escola d’Encamp guanya en eficiència energètica

L’Escola andorrana de maternal i primera ensenyança d’Encamp compta des d’aquest curs escolar amb millores d’eficiència energètica que ja permeten un estalvi i un major confort.

La inversió de les obres en aquest centre escolar és d’un milió d’euros, 300.000 més del previst inicialment. Les obres que es van dur a terme a l’estiu, aprofitant les vacances escolars per no afectar al curs acadèmic, van consistir en l’aïllament de tres de les façanes del centre escolar, i el canvi de les finestres. De cara al proper estiu, la segona fase de l’obra inclourà els treballs d’aïllament de la darrera façana, de la coberta i del gimnàs i el canvi de la il·luminació per fer-la més eficient.

Un canvi de costums

Els ministres d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, van visitar ahir el centre l’escolar. Jover va explicar que es tracta d’un projecte transversal entre el Ministeri d’Ordenament Territorial, el de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i el d’Educació i Ensenyament Superior, amb l’objectiu d’aconseguir una major eficiència «i també un canvi de costums energètics».

Torres, de la seva banda, va garantir que tots els anys es destina una partida important del pressupost a millores d’eficiència energètica als centres escolars. A més, els efectes d’aquestes inversions «són significatius i poden representar més d’un 30% d’estalvi» energètic. De fet, el ministre va indicar que a l’escola d’Encamp ja s’ha notat un canvi pel que fa a la temperatura a l’interior.

Projecte a escala nacional

En el marc del programa 3E d’eficiència energètica a les escoles, es van realitzar auditories als diferents centres escolars per determinar les mesures més adients aconseguir una major eficiència. Aarran dels resultats, es preveuen obres encaminades a afavorir l’eficiència energètica en el pressupost de cada any, amb l’objectiu de millorar-los tots a la llarga.