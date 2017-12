Una exposició apropa la historiografia del pare Baraut

El vestíbul de l’edifici administratiu del Govern acull, fins al 8 de gener i dins del cicle Escenografies, una petita exposició per donar a conèixer al gran públic la figura i la tasca prolífica del monjo benedictí Cebrià Baraut i Obiols (el Vilar de Cabó, Alt Urgell, 21 de maig del 1917 - Montserrat, 8 de juny del 2003). Coincidint amb el centenari del seu naixement, s’ha volgut homenatjar aquest historiador, arxiver i paleògraf, que va dedicar bona part de la seva vida a estudiar l’organització política andorrana de la baixa edat mitjana, i a transcriure documentació històrica tant d’Andorra com de l’Alt Urgell, recollida en diferents cartularis (llibre que aplega documents) i diplomataris (conjunt de transcripcions documentals). La cap de l’Arxiu Nacional d’Andorra, Susanna Vela, va destacar que la tasca de Baraut va ser «altruista i generosa», amb l’objectiu que estudiosos i ciutadans poguessin conèixer les fonts primàries de la història del Principat, i per aquest motiu s’ha volgut recordar la seva investigació.



El muntatge dona a conèixer la biografia del monjo, la seva aportació a la historiografia d’Andorra i permet consultar el volum Miscel·lània a Dom Cebrià Baraut i Obiols, editat pel Govern l’any 2001. Cal recordar també que l’any 2004 els ajuts de recerca, dotats per l’Arxiu Nacional des del 2000, es van passar a nomenar Ajuts d’investigació i recerca històrica Cebrià Baraut i Obiols.

Vela va reconèixer durant la inauguració de la mostra que després de la mort de Baraut, la seva tasca «no s’ha continuat al mateix nivell». El Govern va editar els dos primers cartularis i va continuar amb l’edició dels diplomataris, però manquen els del segle XVI i XX. La voluntat és que de cara l’any vinent es pugui trobar algun historiador preparat per a dur a terme aquesta tasca, però va avançar que no és fàcil, perquè a mesura que passen els anys cada cop hi ha més documentació i la selecció de material es fa més difícil, així com per la dificultat que comporta interpretar la lletra dels documents del segle XVI, informa l’ANA.



Del 1963 i fins al 2000, el pare Baraut va residir llargues temporades a la casa montserratina d’Andorra, des d’on es va dedicar intensament a l’estudi de la història del Principat; el 1965 va crear la col·lecció Monumenta Andorrana i el 1976 els Quaderns d’Estudis Andorrans, dels quals ja se n’han publicat nou volums.

Com a reconeixement a la seva tasca cultural, Baraut i Obiols va ser guardonat amb els títols d’andorrà d’honor i de membre del Comitè andorrà de Ciències Històriques. L’any 1991 la Fundació Jaume I li va atorgar el Premi de l’actuació cívica.H