El Nadal de Sant Julià de Lòria ajudarà La Marató de TV3

Les previsions són bones per a l’hivern

La consellera de Turisme del comú, Meritxell Teruel, i el conseller de Cultura, Josep Roig, van ser els encarregats de presentar aquestes iniciatives ahir. A més, també van parlar d’altres activitats nadalenques, com la Fira de Santa Llúcia a la plaça de la Germandat, que començarà el divendres i finalitzarà diumenge, per primera vegada, les 20 paradetes que la conformen estaran totalment en un espai exterior. Els consellers van destacar la novetat de la instal·lació d’un espai gastronòmic.

El concert de Nadal, dues sessions de Cinema i la 25a cursa de Sant Silvestre són tres de les activitats impulsades per la parròquia de Sant Julià de Lòria que aquest any destinaran la recaptació a La Marató de TV3, dedicada en aquesta edició a les malalties infeccioses. En el cas, del concert, una part també serà en benefici de càritas parroquial i se celebrarà el 16 de desembre a les 22.00. Pel que fa la tradicional prova esportiva de la parròquia que marca la fi de l’any, se celebrarà el 30 de desembre i les inscripcions ja estan obertes.

Per El Periòdic

