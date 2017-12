Andorra Telecom ofereix més del doble de dades a través de la fibra

Els canvis anunciats per Andorra Telecom la setmana passada per a la telefonia mòbil segueixen el mateix patró que el de la fixa. Així doncs, si els avantatges que la parapública va presentar per als cel·lulars es basaven en multiplicar el roaming i les dades pel mateix preu, la fibra òptica passa a tenir més del doble de dades, també sense la necessitat de pagar més; els packs continuen sent els mateixos: el de 15, el de 39, el de 49 amb internet o Movistar + i el de 69.



Els avantatges que Andorra Telecom ofereix als packs de fibra òptica estan actius des de l’1 de desembre i permetran que la societat disposi, com a mínim, del doble de dades amb els contractes de telefonia fixa. Així doncs, les empreses, que tenien 500 GB en l’àmbit nacional i 300 en l’internacional, ja poden gaudir d’una tarifa plana. Ja no hi haurà cap preocupació per exhaurir el límit de gigues ni tampoc per haver de preveure costos addicionals per si s’ha superat el màxim permès.



A les llars els canvis són diferents, ja que segons Carles Casadevall difícilment s’arriba al límit de dades; per tant es passen dels 300 GB a tarifa plana en l’àmbit nacional, i de 200 a 500 en l’internacional. «Hi ha la necessitat d’anar adaptant constantment l’oferta de l’operadora de telecomunicacions a les necessitats dels clients. La nova oferta serà molt ben rebuda», va subratllar el portaveu de la parapública.

Bàsicament ho comenta perquè en el darrer any, el tràfic registrat per la parapública, la clientela ha passat de consumir 15,6 milions de gigues a 23,3; un augment de gairebé el 50% que ha establert una mitjana de 47 gigues per llar o, el que és el mateix, poc menys una quarta part del mínim establert per a les noves tarifes.



Andorra Telecom comptabilitza prop de 33.200 accessos a internet. A Andorra provinents de les 29.000 llars i 8.000 empreses que hi ha. «I falten uns 4.000 punts d’accés per omplir. Gairebé tothom té internet a casa i a la feina, per això ha augmentat el consum», va argumentar Casadevall. La moda emergent de l’streaming que ofereixen els Youtube, HBO, Netflix i les infinites plataformes en tenen gran part de culpa, però tot i així, la millora en l’estructura tècnica i el reforç alhora de tirar de gigues provinents de webs de fora d’Andorra permeten una gran fiabilitat en l’accés als continguts a una alta velocitat.

Els temporers també disposen de ‘packs’ adaptats a les seves necessitats

Es diuen paquet temporada i tenen un servei ideat per als temporers, com un més de tots els que ofereix la parapública en telefonia fixa, adaptat al màxim a les necessitats dels que venen, per exemple, a treballar exclusivament durant la temporada d’hivern. És un servei del qual es pot disposar per un màxim de sis mesos i per al qual l’alta és gratuïta i no cal donar-se de baixa; la paperassa per fer els tràmits, doncs, és d’allò més senzill i amb la garantia de què si et dones de baixa abans del termini fixat, et retornen les mensualitats que no hagis utilitzat.

Aquest paquet costa 39 euros al mes -impostos indirectes de Govern no inclosos-i ofereix 500 gigues de dades (el mateix que l’ofert per a les dades de fora del país a les llars, que segons Casadevall «difícilment s’esgoten» i fins un màxim de 300 megabytes per segon de velocitat.

L’únic però d’aquest contracte és que no inclou el router wifi, però la pròpia Andorra Telecom ofereix la possibilitat de comprar-ne un per 60 euros.