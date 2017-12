Un 3% dels avis lauredians està en perill d’exclusió social

El 3% dels ciutadans majors de 65 anys censats a la parròquia de Sant Julià de Lòria no tenen ni fills ni altres familiars. Segons va informar ahir la consellera de Social del Comú de Sant Julià, Francesca Barbero, aquest fet pot propiciar que dits padrins es trobin en una situació de solitud o desemparament. Tot i això, dels 18 casos que representa aquest 3%, 16 ja estan controlats i només n’hi ha dos que requereixen de mesures per evitar l’exclusió social.

Les dades s’extreuen d’una enquesta elaborada entre el comú lauredià i el Centre de Recerca Sociològica (CRES) que s’ha fet a 697 avis (dels 1.377 que hi ha a la parròquia).

Per acompanyar als ciutadans desempataràs, el comú endegarà el programa Radars, que té el propòsit d’implicar l’entorn de les persones grans en situació d’exclusió (veïns, botiguers, voluntaris o entitats socials) per permetre que aquestes persones puguin continuar vivint a casa seva sense que hi hagi risc «d’aïllament». Segons Barbero, la mesura es posarà en marxa en breus i permetrà controlar que els avis no estan en perill «sense arribar a envair la seva intimitat».

Altres dades

D’altra banda, l’enquesta també detalla que un 33% de la gent gran de més de 80 anys viu sola a la llar i que un 8% dels avis que viuen en parella es troben en una situació de vulnerabilitat perquè un dels dos té alguna discapacitat. Tanmateix, es mostra que un 15% dels enquestats viu allunyat del nucli urbà i que un 7% viu als quarts.

Des del CRES, la investigadora Meritxell Moya va comentar ahir que la ubicació de l’habitatge és molt important per a la gent gran, ja que estar o no dins del nucli ciutadà els permet tenir més xarxes i els facilita tasques quotidianes com anar a fer la compra. Tot i això, va destacar que aquest factor també va lligat a la mobilitat personal de cadascun. En aquest sentit, l’estudi especifica que la major part de la gent de més de 80 anys que viu sola (un 83%) pot caminar sense problemes i que aquest fet els permet viure amb més independència. Per contra, el 16% té problemes d’autonomia i mobilitat i necessita d’ajudes (com bastó) o un acompanyant per poder caminar. A més, d’aquest darrer grup, un 27% declara que viu sol.

Demandes del col·lectiu

L’enquesta també recull la valoració de la gent gran pel que fa als serveis socials que dona la parròquia i exposa quines són les mancances que ha denotat el col·lectiu. En aquest sentit, es detalla que un 43% dels avis reclama que es faci un centre de dia a Sant Julià i un 38% vol que es faci un menjador social. Entre altres demandes també es troba la construcció d’un centre cívic i un servei d’àpats a domicili. Barbero va dir que des del comú s’estudiaran aquestes proposicions.