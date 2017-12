El Govern adjudica la rotonda de la Fontaneda

El Consell de Ministres va aprovar ahir l’adjudicació de les obres de millores hidràuliques del riu Gran Valira a la zona del pont de la Fontaneda, a Sant Julià de Lòria. En el marc d’aquests treballs es crearà una rotonda que millorarà la connectivitat de la circulació i enllaçarà amb al futur vial de desviació de la parròquia a través de l’antic càmping Huguet. A més, les obres permetran minvar el risc d’inundacions en aquesta zona i es millorarà la sortida de la part baixa dels Fontanals del Pui cap el riu Gran Valira per un nivell inferior al de les carreteres.

Segons va informar el ministre portaveu, Jordi Cinca, les modificacions tindran un cost total de 2.742.112 euros i una durada de 18 mesos. Les obres formen part de part de la fase u del projecte de desviament de trànsit a Sant Julià que es va preveure per l’any que ve. El projecte es composa de quatre fases i cal recordar que dos d’elles (la tres i la quatre) ja estan en funcionament, que corresponen al túnel de la Tàpia i els seus accessos d’Aixovall, respectivament. Per al Govern, el projecte de millora del trànsit és considerat com «un dels prioritaris per a la xarxa viària nacional».

Altres adjudicacions

D’altra banda, el Consell de Ministres va aprovar l’adjudicació de diversos projectes d’obres de millora relatius a la xarxa de carreteres del país, com els arranjaments de túnels, la rehabilitació i adequació del lateral per la circulació de vianants del viaducte de Tolse i el carril bici i adaptació dels vorals de la CG2 entre Escaldes-Engordany i Encamp.

Tanmateix, el Consell va aprovar la licitació dels treballs d’adequació d’una parada d’autobusos de línies nacionals prop de l’Estació Nacional d’Autobusos (ENA) per un import de 94.115 euros i la construcció del pas elevat sobre la carretera general 1 a l’alçada de l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella. Aquest darrer projecte es va escollir a través del pressupost participatiu i tindrà un cost total de 417.636 euros.

En el marc d’altres aprovacions, el Govern va decidir adjudicar la primera fase dels treballs de construcció de la nova base del COEX. L’edifici s’emplaçarà al terreny situat sota els viaductes d’enllaç a la boca est del túnel de les Dos Valires, a la parròquia d’Encamp. Fins ara, la base s’ubicava en una parcel·la de lloguer, mentre que ara passarà a estar en un terreny propietat de l’Executiu, aquest canvi permetrà estalviar en despeses i tindrà un cost total d’1.880.461 euros.